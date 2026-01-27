Mỹ đón tin vui từ Venezuela

Một tàu chở dầu thô do Trafigura thuê đã rời cảng Jose của Venezuela đến Cảng dầu ngoài khơi Louisiana (LOOP), theo dữ liệu và tài liệu của LSEG, đây là chuyến hàng đầu tiên được vận chuyển trực tiếp đến Mỹ như một phần của thỏa thuận cung cấp 50 triệu thùng dầu được ký kết trong tháng này giữa Caracas và Washington.

Trong tháng 1, các công ty thương mại Vitol và Trafigura đã nhận được giấy phép đầu tiên của Mỹ để bốc dỡ và xuất khẩu dầu của Venezuela.

Kể từ đó, Vitol và Trafigura đã vận chuyển các lô dầu Venezuela đến những kho chứa ở vùng biển Caribe. Từ đây, dầu Venezuela sẽ được bán cho các nhà máy lọc dầu trên toàn thế giới.

Tàu chở dầu Gloria Maris mang cờ Liberia, chở khoảng 1 triệu thùng dầu thô nặng Merey của Venezuela, là lô hàng đầu tiên được các nhà giao dịch gửi trực tiếp từ Venezuela đến một cảng của Mỹ kể từ khi thỏa thuận bắt đầu.

Một tàu chở dầu nhỏ hơn, tàu Volans mang cờ Barbados, cũng đã rời cảng Jose ngày 25/1, chở khoảng 450.000 thùng dầu thô của Venezuela đến cảng Bullen Bay ở Curacao.

Dữ liệu vận chuyển cho thấy, các nhà giao dịch đã vận chuyển từ 10 triệu đến 11 triệu thùng dầu của Venezuela trong khuôn khổ thỏa thuận. Nhiều nguồn tin cho biết, các bên cũng đang chuẩn bị bắt đầu xuất khẩu dầu nhiên liệu.

Trước khi Venezuela có thể phục hồi sản lượng dầu thô sau khi triển khai cắt giảm trong thời gian Mỹ phong tỏa các tàu chở dầu của nước này, Venezuela cần phải xả hơn 40 triệu thùng dầu đã tích trữ kể từ tháng trước.

﻿Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo New York Post đăng ngày 24/1, Tổng thống Donald Trump tiết lộ Mỹ đã lấy số dầu mỏ của Venezuela trên 7 tàu chở dầu bị bắt giữ gần đây, song vị trí hiện tại của các tàu này vẫn là một bí ẩn.

"Chúng tôi đang điều hành hoạt động dầu mỏ ở Venezuela. Venezuela sẽ được hưởng một phần, và chúng tôi cũng sẽ được hưởng một phần. Sau đó, các công ty dầu mỏ lớn sẽ vào cuộc và họ khai thác rất nhiều dầu đến mức Venezuela sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết" - ông Trump nói.﻿

Trong tháng này, Tổng thống Trump đã gặp các lãnh đạo công ty dầu mỏ để thảo luận về kế hoạch đầu tư 100 tỉ USD vào Venezuela nhằm sửa chữa và nâng cấp ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này. Các quan chức Mỹ muốn sử dụng số tiền thu được từ các tàu chở dầu bị thu giữ như một phần của nỗ lực tái thiết.﻿

Ông Trump cũng cho biết chính phủ Mỹ có thể sẽ hoàn trả chi phí cho các công ty dầu mỏ Mỹ khi họ khôi phục ngành năng lượng của Venezuela, quốc gia sở hữu một trong những trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới.﻿