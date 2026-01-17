Mỹ đón tin vui từ dầu thô Venezuela

Ảnh minh họa

Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, giá dầu Venezuela đã tăng khoảng 30% so với trước sau khi Mỹ thực hiện đợt bán đầu tiên trị giá 500 triệu USD. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ bắt giữ cựu Tổng thống Nicolas Maduro, nhằm khôi phục ổn định chính trị tại quốc gia Mỹ Latinh.

Phát ngôn viên Bộ Năng lượng Mỹ cho biết Washington đã hoàn tất thương vụ bán dầu đầu tiên và dự kiến sẽ có thêm nhiều đợt bán khác trong những ngày tới. Wright nhấn mạnh: “Chúng tôi đang thu được mức giá thực tế cao hơn khoảng 30% khi bán cùng 1 thùng dầu so với 3 tuần trước,” nhưng không tiết lộ con số cụ thể.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Venezuela sẽ giao nộp từ 30 đến 50 triệu thùng dầu hiện đang bị Mỹ trừng phạt, và số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường. Ông cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ kiểm soát số tiền thu được để đảm bảo cả hai bên đều hưởng lợi. Bộ Năng lượng Mỹ khẳng định việc bán dầu từ Venezuela sẽ tiếp tục “vô thời hạn.”

Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu thô đã được chứng minh lớn nhất thế giới, khoảng 303 tỷ thùng, nhưng nhiều năm thiếu đầu tư khiến sản lượng giảm mạnh, chỉ còn khoảng 800.000 thùng mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 3,5 triệu thùng vào những năm 1990.

Ông Trump cũng cho biết các công ty dầu mỏ sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ USD để tái thiết ngành năng lượng Venezuela, đồng thời Mỹ sẽ đảm bảo an ninh để các nhà đầu tư thu lợi nhuận cao. Tại Nhà Trắng, ông đã gặp lãnh đạo các tập đoàn như Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Valero và Marathon để bàn về kế hoạch đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu dư cung, giá dầu vẫn chịu áp lực. Tuy nhiên, thông tin về việc bán dầu Venezuela đã góp phần làm giá dầu tăng nhẹ. Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 0,14% lên 63,85 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 0,2% lên 59,31 USD.

Chuyên gia Baron Lamarre, cựu giám đốc giao dịch tại Petronas, nhận định: “Vấn đề dầu mỏ của Venezuela không phải về kỹ thuật hay thương mại, mà là vấn đề con người và chính trị. Cho đến khi các nhà đầu tư tin tưởng vào sự ổn định chính trị lâu dài, dòng vốn sẽ vẫn thận trọng, rót từng bước và có điều kiện.”