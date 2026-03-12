Mỹ đón cú sốc lớn từ Trung Quốc

Theo tờ SCMP, nguồn dự trữ các nguyên tố đất hiếm phục vụ mục đích quân sự của Mỹ có thể chỉ đủ dùng trong khoảng hai tháng.

Các nguyên tố đất hiếm đóng vai trò quan trọng trong nhiều hệ thống vũ khí hiện đại, bao gồm hệ thống dẫn đường tên lửa, máy bay chiến đấu và công nghệ radar. Vì vậy, bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung cũng có thể ảnh hưởng đến năng lực quốc phòng của Washington trong xung đột tại Trung Đông hiện nay.

Báo cáo cho biết Mỹ hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc – quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực khai thác và chế biến loại khoáng sản chiến lược này.

Theo SCMP, thông tin trên được đưa ra trước chuyến thăm Trung Quốc dự kiến vào cuối tháng này của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia này kể từ năm 2017.

Các nhà phân tích được tờ báo trích dẫn cho rằng trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, Trung Quốc có thể không chịu áp lực lớn như Mỹ trong việc nhanh chóng đạt được các thỏa thuận liên quan đến thương mại đất hiếm.

Bà Marina Zhang, Phó giáo sư tại Viện Quan hệ Úc – Trung Quốc thuộc Đại học Công nghệ Sydney, cho biết việc Trung Quốc kiểm soát chuỗi cung ứng đất hiếm mang lại cho nước này “đòn bẩy đáng kể” đối với các xung đột tiềm tàng.

Trong những năm gần đây, các quốc gia phương Tây đã đẩy mạnh nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Chính quyền Mỹ gần đây đã khởi động sáng kiến trị giá khoảng 12 tỷ USD nhằm tích trữ các khoáng sản chiến lược, đồng thời tìm cách phối hợp với các đồng minh để xây dựng chuỗi cung ứng thay thế.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nhiều dự án khai thác và chế biến đất hiếm bên ngoài Trung Quốc vẫn cần nhiều năm để đi vào hoạt động. Điều này khiến thị trường toàn cầu tiếp tục phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Bắc Kinh, đồng thời có thể khiến quyền định giá rơi vào tay một số ít nhà sản xuất.

Sự phụ thuộc này từng bộc lộ rõ vào năm ngoái khi Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số loại đất hiếm, khiến nhiều nhà sản xuất phương Tây gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nguyên liệu cho hoạt động sản xuất.

Trong thời gian tới, Trung Quốc cũng được cho là sẽ tiếp tục củng cố vị thế trong ngành công nghiệp này. Theo kế hoạch phát triển 5 năm lần thứ 15, chính phủ nước này dự kiến tăng cường phát triển ngành đất hiếm trong giai đoạn 2026–2030, đồng thời siết chặt hơn hệ thống quản lý và kiểm soát xuất khẩu.

Các nhà phân tích cho rằng những chính sách này có thể giúp Bắc Kinh tiếp tục duy trì ảnh hưởng lớn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu của các vật liệu quan trọng, không chỉ trong lĩnh vực quốc phòng mà còn trong ngành điện tử và năng lượng sạch.

Theo dữ liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), Trung Quốc hiện là nhà cung cấp lớn nhất thế giới đối với nhiều loại khoáng sản chiến lược mà Mỹ cần cho các ngành công nghiệp quan trọng.

Theo Mining﻿