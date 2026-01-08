Mỹ đối mặt nguy cơ hoàn hơn 133 tỷ USD thuế nhập khẩu

Trong tuần này, Tòa án Tối cao Mỹ sẽ xem xét các vụ kiện về thuế quan được Tổng thống Donald Trump ban bố theo Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp

Trong tuần này, Tòa án Tối cao Mỹ sẽ xem xét các vụ kiện về thuế quan được Tổng thống Donald Trump ban bố theo Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp. Ông Trump là Tổng thống đầu tiên tiến hành áp thuế theo đạo luật này với lý do Mỹ mất cân bằng thương mại, suy giảm năng lực sản xuất và cần chặn dòng chảy ma túy xuyên biên giới.

Trong buổi tranh tụng hồi tháng 11, một số thẩm phán đã bày tỏ sự hoài nghi về tính pháp lý của việc áp thuế này. Dù có thể gặp phán quyết bất lợi, các chuyên gia cho rằng, Chính phủ Mỹ vẫn có thể tiếp tục duy trì chính sách thuế quan thông qua nhiều đạo luật khác.

Theo thông báo ngày 6/1, Tòa Tối cao Mỹ dự kiến ra phán quyết vào thứ Sáu này, nhưng không tiết lộ là phán quyết cho vụ kiện nào. Thông thường, Tòa án mất nhiều tháng mới có thể ra phán quyết sau tranh luận. Tuy nhiên, chính quyền Trump đã yêu cầu Tòa đẩy nhanh tiến độ trong vụ việc này.

Các nền tảng cá cược trực tuyến đánh giá Tổng thống Mỹ chỉ có 23-30% cơ hội giành phần thắng. Xác suất này giảm so với tỷ lệ khoảng 40% trước phiên tranh luận.

Dù vậy, hiện chưa rõ liệu Tòa Tối cao sẽ yêu cầu hoàn thuế nếu xác định chúng bất hợp pháp, hay sẽ để lại việc này cho tòa án cấp dưới hoặc chính phủ giải quyết.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ cho biết trên mạng xã hội rằng nước này sẽ sớm thu được 600 tỷ USD tiền thuế nhập khẩu. Dù vậy, theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ, tổng số thuế Hải quan Mỹ thu được trong tài khóa 2025, kết thúc ngày 30/9 đạt kỷ lục 195 tỷ USD. Vài tháng qua, mức thu hàng tháng dao động quanh 30 tỷ USD.