Mỹ đổ quân trên bộ, Iran cảnh cáo tấn công vượt khỏi Trung Đông

Theo tiết lộ của Thượng nghị sĩ Tom Cotton thuộc bang Arkansas của Hoa Kỳ, Lữ đoàn Pháo binh Dã chiến 142 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ đang được triển khai đến điểm nóng chiến sự Trung Đông.

Lữ đoàn Pháo binh Dã chiến 142 được trang bị Hệ thống Pháo phản lực Cơ động cao M142 HIMARS, pháo kéo M777A2 cỡ đạn 155mm và pháo tự hành M109A6 Paladin.

Vị nghị sĩ Mỹ cho biết, việc điều chuyển một lữ đoàn pháo binh của lực lượng lục quân đến Trung Đông là một phần của kế hoạch luân chuyển đơn vị nhằm hỗ trợ Chiến dịch “Spartan Shield” (“Lá chắn Spartan”) và Chiến dịch “Inherent Resolve” (“Quyết tâm bền bỉ”).

Trên thực tế, các chuyên gia quân sự giải thích, điều này thể hiện sự bổ sung một lực lượng pháo binh và tên lửa hạng nặng vào chiến dịch gây áp lực đang diễn ra chống lại Iran, tạo ra một vành đai hỏa lực nhiều lớp xung quanh Iran.

Trước đó, Mỹ đã triển khai tàu sân bay với máy bay tiêm kích hạm, tàu chiến mang tên lửa hành trình Tomahawk và giờ đây là pháo binh đặt trên đất liền. Những lực lượng tập trung này có khả năng gây áp lực hỏa lực gần như liên tục lên cơ sở hạ tầng của Cộng hòa Hồi giáo.

Rất có thể, những khí tài trấn áp hỏa lực này sẽ được sử dụng trong chiến dịch trên bộ ở Iran để hỗ trợ lực lượng mặt đất và lực lượng đặc nhiệm.

Song song với việc điều chuyển binh lực đến Trung Đông, Mỹ tiếp tục đe dọa sẽ “tấn công không gián đoạn” vào các mục tiêu ở Iran, đặc biệt là các cơ sở năng lượng của nước này, cho đến khi chính quyền Iran buộc phải khuất phục.

Đáp trả lại, Iran tuyên bố sẽ cho Mỹ thấy hậu quả ghê gớm nếu leo thang chiến sự, đặc biệt là nếu chính quyền Mỹ vượt qua “lằn ranh đỏ”, Iran để ngỏ khả năng tấn công tên lửa vượt ra ngoài khu vực Trung Đông.

Hãng tin Anh Reuters ngày 7/4 dẫn phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, Iran hiện đã thiết lập "lằn ranh đỏ" và nếu Mỹ vượt qua nó, phát động các cuộc tấn công vào lĩnh vực năng lượng của Iran thì “các biện pháp đặc biệt sẽ được thực hiện”.

“Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi ứng phó ra ngoài khu vực”, đại diện của IRGC nêu rõ.

Cần nhắc lại rằng, các hành động trả đũa của Iran cho đến nay chủ yếu nhắm vào các mục tiêu ở Trung Đông, bao gồm các nước: Israel, Kuwait, Bahrain, UAE, Qatar, Iraq, Saudi Arabia và Jordan.

Ngoài ra, danh sách này cũng bao gồm một mục tiêu ở Síp, một một căn cứ quân sự của Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ và trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, đây là những trường hợp cá biệt.

Giới chuyên gia cho rằng, trong trường hợp này, Iran hoàn toàn có thể tìm cách tấn công các mục tiêu của Mỹ ở châu Âu, ví dụ như căn cứ phòng thủ tên lửa ở Deveselu và Căn cứ Không quân Mihail Kogalniceanu ở Romania hay căn cứ vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ramstein - Đức hoặc thậm chí là những cơ sở năng lượng của các công ty Mỹ ở châu Âu.