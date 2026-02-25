Mỹ điều hàng chục tiêm kích F-22 đến Israel

Hãng tin Kan của Israel hôm thứ Ba (24/2) đưa tin: "12 máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ đã hạ cánh xuống một trong những căn cứ không quân phía nam Israel như một phần của hoạt động triển khai quân sự của Mỹ tại Trung Đông".

Sự xuất hiện của các máy bay này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-22.

Trước đó, tờ Washington Post trích dẫn hình ảnh vệ tinh và phân tích dữ liệu chuyến bay cho biết, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự gần Iran, bố trí hơn 150 máy bay tại các căn cứ ở châu Âu và Trung Đông sau cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran tại Geneva vào ngày 17/2. Ấn phẩm lưu ý, sự hiện diện quân sự hiện tại của Mỹ trong khu vực là lớn nhất kể từ chiến dịch ở Iraq năm 2003.

Trong khi đó, tờ báo Proto Thema của Hy Lạp đưa tin tàu sân bay USS Gerald R. Ford, cùng với hàng chục máy bay khác đã đến căn cứ của Mỹ tại vịnh Souda trên đảo Crete và sẽ ở lại đó cho đến ngày 27/2.

Ngày 17/2, vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran về vấn đề hạt nhân đã diễn ra tại Geneva, Thuỵ Sĩ. Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, hai bên đã đạt được sự hiểu biết chung về một số vấn đề, có thể làm cơ sở cho dự thảo một thỏa thuận trong tương lai về chương trình hạt nhân. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết các cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp trên nhiều khía cạnh, nhưng Tehran vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận một số lập trường cơ bản do Nhà Trắng đưa ra.

F-22 Raptor là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, được phát triển bởi Lockheed Martin vào cuối những năm 1980, đầu những năm 1990 để thay thế F-15 Eagle. Ban đầu, F-22 được thiết kế để trở thành máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không. Tuy nhiên, với các trang bị cảm biến và vũ khí tiên tiến, F-22 được triển khai trong các nhiệm vụ tấn công mặt đất, chiến tranh điện tử và trinh sát tín hiệu. Theo thông tin từ nhà sản xuất cung cấp, F-22 được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Pratt & Whitney F119-PW-100 cung cấp lực đẩy tối đa 156 kN cho mỗi động cơ. Tốc độ tối đa được ước tính là Mach 1.72 khi bay ở chế độ siêu tốc và không mang vũ khí ngoài; khi sử dụng các buồng đốt hai lần, tốc độ lớn hơn Mach 2.0 (khoảng 2.120 km/h). Máy bay có có tầm bay 3.200 km, trần bay 20 km. F-22 mang theo pháo quay M61A2 Vulcan 20 mm với 480 viên đạn, đủ bắn trong khoảng 5 giây liên tục. Để không chiến, F-22 sẽ mang theo tên lửa AIM-120C AMRAAM tầm bắn 120 km và tên lửa AIM-9 Sidewinder. Để tấn công mặt đất, F-22 trang bị bom thông minh GBU-32 JDAM, bom GBU-30 JDAM cùng một số nhỏ tên lửa không đối không.

