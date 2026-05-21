Mỹ điều hai tàu khu trục trang bị laser đến Trung Đông

Kông Anh
Theo The War Zone, hai tàu khu trục được trang bị hệ thống laser của Mỹ đã được triển khai đến khu vực do Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ chịu trách nhiệm.

Tàu khu trục USS Spruance là một phần của nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln, trong khi tàu khu trục USS John Finn đang làm nhiệm vụ chiến đấu ở Ấn Độ Dương. Hiện tại, cả hai tàu đều đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực do Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chịu trách nhiệm, bao gồm Trung Đông, Trung Á và Đông Phi.

The War Zone thông tin thêm tàu sân bay Abraham Lincoln và tàu khu trục USS John Finn trang bị hệ thống laser ODIN, được thiết kế để làm mất phương hướng máy bay không người lái và vô hiệu hóa camera cũng như cảm biến trên tàu chiến, tàu ngầm, máy bay có người lái, máy bay không người lái.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ.

Hải quân Mỹ cũng triển khai vũ khí năng lượng định hướng trên tổng cộng 9 tàu chiến mặt nước và đang tìm cách mở rộng thử nghiệm, triển khai hệ thống tương tự trên toàn hạm đội.

Trong diễn biến mới nhất, quân đội Mỹ đã đổ bộ lên tàu tàu chở dầu treo cờ Iran ở Vịnh Oman, vì nghi ngờ tàu này đang cố gắng vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ, đây là hành động mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm gây sức ép buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Trước lệnh phong tỏa của Mỹ, Tehran cho phép một số tàu được xem là thân thiện đi qua eo biển Hormuz với mức phí đáng kể, dẫn đến những cáo buộc cho rằng nước này đang giữ nền kinh tế toàn cầu làm con tin. Quân đội Mỹ mới đây cho biết hiện có 1.550 tàu thuyền từ 87 quốc gia đang bị mắc cạn ở Vịnh Ba Tư.

Cùng thời điểm, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ Đô đốc Brad Cooper tiết lộ chiến dịch “Cuồng nộ” cùng các đợt không kích trước đó nhằm vào hạ tầng hạt nhân và quân sự của Iran đã đẩy lùi đáng kể năng lực chiến đấu của Tehran.

Theo ông Cooper, chiến dịch quân sự của Mỹ làm gián đoạn mạng lưới cung cấp vũ khí kéo dài nhiều thập niên của Iran cho lực lượng đồng minh trong khu vực như Hamas, Hezbollah và lực lượng Houthi tại Yemen.

Trong khi đó, Tổng thống Trump đang phải đối mặt với áp lực trong nước về việc nối lại hoạt động vận chuyển hàng hóa qua hành lang giao thông quan trọng ngoài khơi bờ biển Iran. Thành viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội cũng đang vật lộn với những khó khăn chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 khi giá xăng tăng vọt và thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

