Mỹ điều 10.000 binh sĩ, hàng chục máy bay, tàu chiến phong toả eo biển Hormuz

Quỳnh Như |

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết hơn 10.000 binh sĩ cùng hàng chục tàu chiến, máy bay đã tham gia chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz, khẳng định không có tàu nào vượt qua được vòng kiểm soát trong 24 giờ đầu tiên.

Trong bối cảnh chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz tiếp diễn, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng gồm hơn 10.000 thủy thủ, lính thủy đánh bộ và phi công đang triển khai nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ các tàu ra vào cảng biển của Iran.

"Trong 24 giờ đầu tiên, không có tàu nào vượt qua được vòng phong tỏa của Mỹ. Sáu tàu thương mại đã tuân theo chỉ thị của lực lượng Mỹ và quay đầu vào lại một cảng biển của Iran trên Vịnh Oman", thông báo được đăng tải trên nền tảng X cho biết.

CENTCOM nhấn mạnh rằng, chiến dịch được thực thi "một cách công bằng", chỉ nhằm vào các tàu ra vào cảng biển của Iran. Các tàu quá cảnh qua eo biển Hormuz nhưng không liên quan đến Iran vẫn được đảm bảo "quyền tự do hàng hải".

"Lệnh phong tỏa đang được thực thi một cách công bằng đối với các tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào cảng biển và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả cảng biển của Iran trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Lực lượng Mỹ đang hỗ trợ tự do hàng hải cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran", CENTCOM nêu rõ.

Châu Âu lập kế hoạch kiểm soát eo biển Hormuz mà không có sự tham gia của Mỹ

Trong một diễn biến liên quan, tờ Wall Street Journal đưa tin, một số quốc gia châu Âu đang xây dựng kế hoạch thành lập liên minh để khôi phục quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz mà không có sự tham gia của Mỹ.

Kế hoạch này được cho là bao gồm việc triển khai tàu rà phá thủy lôi và các tàu quân sự khác, song chỉ được thực hiện sau khi xung đột kết thúc. Đức - quốc gia trước đây thận trọng với can thiệp quân sự tại Trung Đông, có khả năng tham gia. Trong khi đó, Pháp lo ngại sự hiện diện của Mỹ sẽ khiến sáng kiến khó được Iran chấp nhận, còn Anh cảnh báo việc loại trừ Washington có thể làm gia tăng căng thẳng với Tổng thống Donald Trump.

Theo các nguồn tin, kế hoạch của châu Âu gồm ba mục tiêu chính: Thiết lập hệ thống hậu cần để giải phóng hàng trăm tàu thuyền mắc kẹt; triển khai chiến dịch rà phá thủy lôi quy mô lớn; và cuối cùng là thiết lập các tuyến hộ tống, giám sát quân sự thường xuyên nhằm khôi phục niềm tin cho hoạt động vận tải biển qua khu vực.

Hiện vẫn chưa rõ quy mô lực lượng hải quân cần thiết để thực hiện kế hoạch này.

