Mỹ “đeo vòng kim cô” lên 7 hãng công nghệ

"Cam kết mà 7 công ty này phải thực hiện ngay lập tức nhấn mạnh ba nguyên tắc cơ bản đối với nền tảng tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI) gồm: An toàn, bảo mật và tin cậy. Chúng đánh dấu một bước quan trọng đối với việc phát triển AI có trách nhiệm đối với con người" – tờ The Washington Post dẫn tuyên bố từ chính phủ Mỹ cho biết.

Các "ông lớn" công nghệ nói trên cũng phải cam kết phát triển các hệ thống để cảnh báo công chúng khi một hình ảnh, video hoặc văn bản được tạo ra bởi AI. Phương pháp này có tên gọi "watermarking", sẽ làm mờ sản phẩm không phải được tạo ra bởi con người.

Đặc biệt, các hãng công nghệ này còn chấp thuận yêu cầu từ phía Nhà Trắng cho phép "các chuyên gia bảo mật độc lập kiểm tra hệ thống của họ trước mỗi sản phẩm mới được phát hành ra công chúng và cam kết chia sẻ dữ liệu về sự an toàn từ hệ thống của họ với chính phủ Mỹ và các chuyên gia".

7 hãng công nghệ vừa ký cam kết đảm bảo an toàn với chính phủ Mỹ. Ảnh minh hoạ: CNET

Chánh văn phòng Nhà Trắng Jeff Zients nhấn mạnh: "Các công ty Mỹ dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo nên họ có trách nhiệm làm điều đó. Họ sẽ tiếp tục làm điều đó để đảm bảo rằng sản phẩm của họ an toàn, bảo mật và đáng tin cậy".

Cam kết được đưa trong bối cảnh chính phủ Mỹ và nhiều chuyên gia cho rằng AI có thể gây rủi ro nghiêm trọng cho nhân loại và các công ty tạo ra các hệ thống này nên được quản lý, giám sát.

Google tạo công cụ AI làm thay việc nhà báo

Google thừa nhận đang phát triển một công cụ AI có thể viết các tin bài cho các hãng thông tấn lớn.

Times cho biết Google đã giới thiệu công cụ có tên Genesis nói trên cho một số tờ báo lớn của Mỹ, trong đó có The New York Times, The Washington Post và The Wall Street Journal (đều của Mỹ).

Genesis được mô tả làm việc như một "trợ lý cá nhân" hoặc "người trợ giúp" cho các nhà báo, có thể tự động hóa một số nhiệm vụ chuyên môn.

"Genesis có thể tiếp nhận thông tin về các sự kiện mang tính thời sự và tạo nội dung về tin tức đó" – tờ The New York Times nhấn mạnh.