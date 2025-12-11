Mỹ đề xuất cung cấp cho Ukraine đảm bảo an ninh tương tự Điều 5 NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi phát biểu với các nhà báo đã lưu ý rằng kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất bao gồm điều khoản đảm bảo an ninh cho Kyiv, tương tự như nguyên tắc của Điều 5 Hiến chương NATO.

Ông Zelensky tuyên bố rằng những cam kết này đòi hỏi phải coi một cuộc tấn công vào Ukraine là mối đe dọa đối với toàn bộ cộng đồng xuyên Đại Tây Dương.

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh phía Ukraine có ý định nghiên cứu kỹ lưỡng cơ chế này: "Họ soạn thảo nó theo dạng 20 điểm. Giống như Điều 5. Tức là tương tự Điều 5 trong Hiến chương NATO," ông Zelensky nói khi bình luận về nội dung của văn bản.

Về triển vọng gia nhập liên minh, Tổng thống Ukraine thừa nhận sự hoài nghi từ các đối tác chủ chốt: "Hoa Kỳ và một số quốc gia khác vẫn chưa coi Ukraine là thành viên của NATO", ông Zelensky nói rõ.

Những liên minh tương tự như NATO đang dần hình thành.

Trong diễn biến khác, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đã nói với báo chí về những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các liên minh quân sự mới ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, so sánh chúng với cấu trúc đang nổi lên như NATO.

"Có lẽ các bạn cũng đang chứng kiến, và các bạn không phải là người duy nhất, sự xuất hiện của những gì mà một số người gọi là cấu trúc hình học nhỏ, số khác gọi là các hình dạng nhỏ, và nó rất đa dạng. Tôi cho rằng, có lẽ hơi thô thiển, đây là 'mầm mống' của NATO ở phương Đông", ông Shoigu nói.

Theo ông Shoigu, các khối này đang dần phát triển theo hướng làm trầm trọng thêm tình hình và tạo ra thêm rủi ro cho cả ASEAN và Nga.

Thư ký Hội đồng An ninh nhấn mạnh mong muốn của Moskva là duy trì mối quan hệ hiện có với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) theo hình thức hiện tại. Tuy nhiên ông không nêu tên bất kỳ quốc gia hay liên minh cụ thể nào.