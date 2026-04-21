HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ đe dọa đối tác vì đình chỉ việc mua tiêm kích F-16 vào phút chót

Bạch Dương |

Trước nguy cơ tiêm kích F-16 Block 70 thua cuộc trước JAS 39 Gripen, chính quyền Mỹ đã đưa ra phản ứng.

Peru dự kiến ​​sẽ sớm mua máy bay chiến đấu F-16 Block 70 như một phần của chương trình thay thế MiG-29 và Mirage 2000. Tuy nhiên, chỉ vài phút trước khi thỏa thuận với Mỹ được hoàn tất, Tổng thống José María Balcázar đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương Exitosa rằng quá trình mua sắm đã bị đình chỉ.

Bà Balcázar cho biết thỏa thuận nói trên "liên quan đến khoản nợ khổng lồ của đất nước", do vậy cần phải hoãn quyết định cho đến khi chính phủ mới được thành lập sau cuộc bầu cử tổng thống dự kiến ​​diễn ra vào tháng 6.

Tiêm kích F-16 Block 70 đang đối diện nguy cơ thất bại trước JAS 39 Gripen E/F tại Peru.

Trước diễn biến trên, phía Mỹ đã bày tỏ lo ngại sâu sắc, rõ ràng Mỹ sợ việc Peru hủy bỏ thương vụ mua sắm F-16, hoặc ít nhất là sự chậm trễ trong quá trình đặt hàng giữa bối cảnh bất ổn chính trị có thể kéo dài sau bầu cử.

Đại sứ Mỹ Bernie Navarro đã công khai đe dọa chính quyền Peru: "Nếu các bạn giao dịch với Mỹ một cách thiếu thiện chí và làm suy yếu lợi ích của Mỹ, hãy yên tâm rằng tôi, thay mặt cho Tổng thống Trump và chính quyền của ông, sẽ sử dụng mọi công cụ sẵn có để bảo vệ và thúc đẩy sự thịnh vượng và an ninh của Mỹ cũng như khu vực của chúng ta".

Ban đầu, Mỹ dự định bán 12 máy bay chiến đấu F-16 Block 70 với giá 3,42 tỷ USD, trong khi Thụy Điển bán 24 tiêm kích Gripen E/F với giá chỉ 3,5 tỷ USD, chênh lệch rõ ràng rất lớn. Sau đó xuất hiện thông tin cho biết đã có sự giảm giá 50% đối với F-16, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận.

Theo Topwar
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại