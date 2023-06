Mỹ dậy sóng vì thiếu niên da màu bị bắn xuyên tim

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Richland cho biết chủ cửa hàng tiện lợi tên Rick Chow, 58 tuổi. Cậu bé tên Cyrus Carmack-Belton, đi vào cửa hàng vào khoảng 20 giờ ngày 28-5 (giờ địa phương).

Vì nghi ngờ cậu bé lấy trộm 4 chai nước khoáng, ông Chow và con trai đã đuổi theo Cyrus đến một khu chung cư gần đó. Cyrus té ngã nhưng đứng dậy và tiếp tục chạy.

Cảnh sát trưởng Leon Lott cho biết khi con trai và ông Chow thấy Cyrus có một khẩu súng, chủ cửa hàng đã bắn vào lưng khiến thiếu niên này tử vong.

Tờ Daily Mail dẫn thông tin từ nhân viên điều tra cho biết một viên đạn đã xuyên qua lưng cậu bé rồi xuyên thẳng vào tim, khiến thiếu niên da màu thiệt mạng.

Cyrus Carmack-Belton, 14 tuổi. Ảnh: Daily Mail

Phát biểu trong cuộc họp báo, cảnh sát trưởng Leon Lott nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy Cyrus có hành vi ăn cắp. Cảnh sát trưởng khẳng định vụ nổ súng là vô cớ và đáng lo ngại.

Cảnh sát trưởng Leon Lott nói với đài CNN: "Chúng tôi không có bằng chứng nào cho thấy thiếu niên đã lấy cắp bất cứ thứ gì". Cảnh sát trưởng cho rằng ngay cả khi có lấy cắp thứ gì đi nữa thì "đó không phải là cớ muốn bắn ai thì bắn".

Cảnh sát vẫn chưa giải thích tại sao Cyrus có khẩu súng lục hoặc cậu lấy súng từ đâu. Thế nhưng, cảnh sát nói rằng không có bằng chứng cho thấy Cyrus chĩa súng vào chủ cửa hàng hoặc con trai ông ta.

Cũng như không có dấu hiệu nào cho thấy Cyrus "đánh nhau với chủ cửa hàng trước khi chạy ra khỏi cửa hàng", theo nhân viên điều tra quận Richland, Naida Rutherford.

Rick Chow, 58 tuổi, là chủ sở hữu cửa hàng tiện lợi ở TP Columbia, Nam Carolina - Mỹ. Ảnh: AP

Cửa hàng bị đập phá tối 30-5. Ảnh: New York Times

Cửa hàng bị cướp phá tối 30-5. Ảnh: Daily Mail

Sự việc gây ra phẫn nộ ở TP Columbia, hàng chục người đã biểu tình đòi công lý bên ngoài cửa hàng của ông Chow ngày 30-5. Đêm đó, cửa hàng đã bị phá hoại và cướp phá, bên ngoài bị xịt sơn và các cửa sổ bị vỡ, dù cảnh sát trưởng kêu gọi người biểu tình ôn hòa. Trong số hình ảnh cho thấy tường cửa hàng bị vẽ lên có dòng chữ "RIP King Cyrus" và số tuổi của cậu bé (14).



Ông Troy Belton, cha Cyrus, nói rằng con trai mình là một người đáng yêu.

Đài CNN đưa tin ông Chow bị từ chối bảo lãnh và phiên xử đầu tiên được ấn định vào ngày 23-6.

Theo báo The New York Times, vụ việc này đặt ra câu hỏi về việc sử dụng vũ khí và phân biệt chủng tộc. Súng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em ở Mỹ, vượt qua tỉ lệ tử vong do tai nạn ôtô vào năm 2020 và chiếm gần 19% số ca tử vong ở trẻ em vào năm 2021, theo cơ sở dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ.