Mỹ 'đáp trả' Nga liên quan đến hiệp ước hạt nhân, Moscow 'lên tiếng'

Một máy bay ném bom B-2 của Mỹ.

"Mỹ đã áp dụng các biện pháp đối phó hợp pháp để đáp trả việc Nga liên tục vi phạm Hiệp ước New START", đài RT dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cho biết trong một tuyên bố phát đi ngày 1/6.

Ngoại trưởng Mỹ nói rằng việc Nga đình chỉ hiệp ước là "không hợp lệ về mặt pháp lý" và Moscow vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, ông Blinken cũng khẳng định, Washington sẽ thu hẹp các cam kết của nước này theo hiệp ước năm 2010, nhằm "khiến" Nga tuân thủ thỏa thuận.

Ngoại trưởng Mỹ nói thêm rằng Moscow đã được thông báo trước về quyết định của Washington và Mỹ sẵn sàng "đảo ngược các biện pháp đối phó và thực hiện đầy đủ hiệp ước nếu Nga quay trở lại tuân thủ".

Theo Ngoại trưởng Mỹ, các biện pháp của nước này bao gồm từ chối cung cấp các thông báo cần thiết về tình trạng và vị trí của các tên lửa và bệ phóng thuộc diện điều chỉnh theo hiệp ước, thu hồi các đặc quyền ngoại giao và thị thực của các thanh sát viên Hiệp ước New START của Nga. Tương tự như vậy, Mỹ sẽ không còn cung cấp dữ liệu từ xa về các vụ phóng tên lửa của nước này.

Nga đã đình chỉ tham gia hiệp ước nêu trên vào tháng 2 vừa qua với cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận và viện dẫn các chính sách chống Nga của Washington.

Phản ứng trước động thái mới nhất của Mỹ, Đại sứ quán Nga tại Mỹ ngày 1/6 cho rằng những tuyên bố của Washington về việc Moscow không tuân thủ Hiệp ước New START không liên quan tới những lý do thực sự đằng sau cuộc khủng hoảng hiện nay xung quanh thỏa thuận này.

"Chúng tôi đã ghi nhận các thông tin về Hiệp ước New START do Bộ Ngoại giao công bố vào ngày 1/6, trong đó nhắc lại cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước. Chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng những tuyên bố của Washington về việc Moscow không tuân thủ Hiệp ước New START không liên quan tới những lý do thực sự đằng sau cuộc khủng hoảng xung quanh thỏa thuận này", Đại sứ quán Nga tại Mỹ khẳng định.

Đại sứ quán Nga nêu rõ đã nhiều lần giải thích tại các diễn đàn công khai và thông qua các kênh ngoại giao về lý do Nga đình chỉ tham gia New START. Tuyên bố nhấn mạnh Nga đã giải thích đầy đủ về mặt pháp lý đối với quyết định này, hoàn toàn phù hợp với Công ước Vienna về Luật điều ước quốc tế năm 1969. Nga cho rằng việc Mỹ từ chối công nhận quyền tối cao của luật pháp quốc tế là khá rõ ràng.