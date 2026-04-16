Mỹ đánh giá Su-57 là máy bay chiến đấu tàng hình tệ nhất thế giới

Ông Steve Balestrieri - một nhà báo chuyên mục quân sự đến từ Tạp chí 19FortyFive (1945) của Mỹ cho biết, tiết diện phản xạ radar (RCS) của máy bay chiến đấu Su-57 do Nga sản xuất lớn hơn gấp cả nghìn lần so với tiêm kích F-35 của Mỹ.

Tác giả lưu ý hiện có 3 quốc gia trên thế giới đang tuyên bố sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đó là Mỹ, Trung Quốc và Nga.

"Máy bay chiến đấu Su-57 của Nga được nhiều chuyên gia đánh giá là tiêm kích tàng hình tệ nhất, đặc biệt là khi so sánh với các đối thủ của Mỹ và Trung Quốc như F-22 và J-20, do khả năng tàng hình kém hơn đáng kể, sản lượng hạn chế và các vấn đề liên quan đến công nghệ và chất lượng lắp ráp", ấn phẩm 1945 nêu rõ.

Su-57 chưa thể đáp ứng các yêu cầu của tiêm kích thế hệ 5.

Nhà báo Balestrieri còn dẫn lời chuyên gia phân tích hàng không Dario Leone, người cho rằng diện tích phản xạ radar phía trước của Su-57 nằm trong khoảng từ 0,1 đến 1m2, tương đương với RCS của máy bay F-18E Super Hornet thế hệ thứ tư.

"Hãy tưởng tượng nếu Boeing bắt đầu bán F/A-18 Super Hornet hoặc F-15 Silent Eagle với các khoang chứa vũ khí khép kín, tương tự như máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, thì chúng sẽ so sánh như thế nào với F-35", chuyên gia Leone đặt câu hỏi.

Trước đó, ngay từ tháng 9/2020, các nhà phân tích phương Tây Ryan Bauer và Peter Wilson đã tuyên bố Su-57 chỉ là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư khi phải đối mặt với "nhiều vấn đề và thất bại".

Nhưng bất chấp mọi chỉ trích, Nga tuyên bố phiên bản xuất khẩu Su-57E đang được nhiều khách hàng trên thế giới quan tâm và đã có thêm hợp đồng rất giá trị, mặc dù chưa rõ đối tác nào đặt mua.