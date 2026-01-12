Mỹ đánh giá khả năng Trung Quốc sao chép Chiến dịch Delta Force

Hoa Kỳ đã quyết định phân tích khả năng của Trung Quốc trong việc tiến hành các hoạt động quân sự đặc biệt có mục tiêu tương tự chiến dịch mà lực lượng đặc nhiệm Delta Force của Mỹ đã thực hiện chống lại nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro.

Ông Joshua Arostegui - người đứng đầu Đơn vị Nghiên cứu Quân đội Trung Quốc tại Học viện Chiến tranh Lục quân Hoa Kỳ, đã có những suy nghĩ về vấn đề này.

Mỹ tin rằng lực lượng đặc nhiệm của Trung Quốc có tới 30.000 người, nhưng "khả năng của họ bị hạn chế bởi hậu cần và cấu trúc chỉ huy phân tán".

Phía Mỹ tuyên bố rằng lực lượng này thua kém về trang thiết bị so với Delta Force, và Bộ chỉ huy đặc nhiệm Trung Quốc có ít kinh nghiệm chiến đấu hơn nhiều so với Hoa Kỳ.

Ông Arostegui cho biết một chiến dịch đặc biệt phức tạp, chưa từng có tiền lệ đã diễn ra ở Venezuela, không chỉ có sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm mà còn có Không quân, Hải quân, các cơ quan tình báo và đơn vị an ninh mạng:

"Chỉ 3 giờ trôi qua kể từ khi xâm nhập biên giới Venezuela cho đến khi nhà lãnh đạo Nicolás Maduro và vợ bị bắt giữ", Joshua Arostegui nhấn mạnh và nói thêm.

"Chiến dịch Absolute Resolve do Delta Force thực hiện là đỉnh điểm của nhiều năm phát triển các hoạt động đa lĩnh vực, những bài học kinh nghiệm từ hàng thập kỷ tham gia toàn cầu – cả thành công và thất bại – và sự tích hợp tiên tiến thông tin tình báo từ nhiều nguồn khác nhau".

Trung Quốc chưa đạt được khả năng triển khai chiến dịch đặc biệt như những gì Delta Force tiến hành.

Theo ông Arostegui: "Quân đội Trung Quốc tuy lớn và được trang bị tốt, nhưng vẫn "tồn tại một khoảng cách cực lớn giữa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ, cho thấy họ vẫn chưa có khả năng thực hiện các hoạt động đa lĩnh vực nhanh chóng".

Chuyên gia người Mỹ lưu ý rằng Washington có khả năng kiểm soát tập trung (từ trụ sở chính) việc sử dụng nhiều binh chủng của lực lượng vũ trang để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể. Ông Arostegui gọi đây là "đảm bảo sự hội tụ trong chiến trường và các hoạt động đặc biệt".

"Bất chấp nhiều năm nỗ lực cải thiện năng lực tác chiến trên mọi lĩnh vực, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vẫn gặp khó khăn trong việc tiến hành các chiến dịch đặc biệt độc lập theo mô hình của Mỹ, thay vì vận hành lực lượng của mình như một phần của chiến dịch lớn hơn", nhà phân tích kết luận.