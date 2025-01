Mỹ đang phát triển bom - tên lửa bí ẩn tầm xa 463 km

Vào ngày 24 tháng 1 năm 2025, ấn phẩm The War Zone (TWZ) của Mỹ đã công bố thông tin chi tiết về tiến trình phát triển dự án ERAM (Đạn tấn công tầm xa), nhằm tạo ra các loại đạn dẫn đường chính xác, rẻ tiền với tầm bắn hơn 400 km.

Chương trình này được Không quân Mỹ tích cực hỗ trợ, hứa hẹn sẽ góp phần quan trọng trong việc cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí hiện đại.

Cần lưu ý, ERAM được giám sát bởi Phòng tấn công dự phòng thuộc Trung tâm Quản lý Vòng đời Không quân (AFLCMC). Ở giai đoạn phát triển dự án gần đây, báo chí đã biết đến kế hoạch tích hợp đầu dẫn hướng Quicksink đầy hứa hẹn, nổi bật bởi tính linh hoạt của nó.

Đầu dò này sử dụng các phương pháp dẫn đường bằng radar và hồng ngoại, cho phép nó tấn công cả mục tiêu trên mặt đất và trên biển, bao gồm cả những vật thể nằm ngoài vùng phủ sóng của tín hiệu GPS.

Thử nghiệm đạn dẫn đường trang bị đầu dò Quicksink.

Đầu dò Quicksink đã được thử nghiệm trên bom hàng không GBU-31/B JDAM. Trong quá trình kiểm tra, quả bom này tỏ ra có khả năng chống lại các hệ thống tác chiến điện tử (EW), điều này khẳng định tiềm năng của vũ khí trong các cuộc xung đột công nghệ cao.

Theo ấn phẩm TWZ, 10 nguyên mẫu Quicksink đầu tiên đã được đặt hàng và dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt trong tương lai. Dự kiến khi mở rộng quy mô chế tạo, giá thành của một đơn vị sẽ giảm từ 200 nghìn USD hiện tại xuống còn 50 nghìn USD.

Khả năng chống chịu của ERAM trước các hệ thống tác chiến điện tử do Nga chế tạo là yếu tố then chốt dẫn đến thành công của chương trình. Trước đây một số nguồn tin phương Tây đã nhiều lần chỉ ra vấn đề với các loại đạn dược dẫn đường bằng GPS, chẳng hạn như JDAM-ER, vốn bị các hệ thống của Nga can thiệp đáng kể.

Để giải quyết vấn đề này, Mỹ bắt đầu trang bị cho JDAM những thiết bị tìm kiếm đặc biệt có khả năng nhắm trực tiếp vào nguồn gây nhiễu. Quicksink nhờ khả năng độc lập với GPS, có khả năng giải quyết nhược điểm này, giúp hệ thống trở nên đáng tin cậy hơn.

Theo các điều khoản của hợp đồng, việc phát triển ERAM sẽ được hoàn thành vào năm 2026. Năng lực sản xuất của dự án cung cấp khả năng bàn giao lên tới 1.000 đơn vị mỗi năm. Ngoài Mỹ, Ukraine, Đan Mạch và Hà Lan cũng tham gia dự án.