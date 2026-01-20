Lá cờ Greenland tung bay trên một tòa nhà khi tàu khu trục của Hải quân Đan Mạch tuần tra tại Nuuk, Greenland.

Theo một nguồn tin trích dẫn các tài liệu của Bộ Quốc phòng Đan Mạch, người Mỹ đã thu thập thông tin nhạy cảm về các địa điểm quân sự chiến lược trên lãnh thổ tự trị Bắc Cực của Đan Mạch, vi phạm các thỏa thuận song phương hiện có giữa Copenhagen và Washington.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực khẳng định quyền kiểm soát đối với hòn đảo lớn nhất thế giới, nơi giàu khoáng sản nhưng chỉ có dân số 56.000 người.

Sáng kiến của ông Trump đã tạo ra rạn nứt giữa Mỹ và các đồng minh NATO châu Âu, những người đã bác bỏ bất kỳ thay đổi nào đối với quy chế của Greenland. Họ cảnh báo rằng, Mỹ đang làm suy yếu luật pháp quốc tế và sự đoàn kết của khối quân sự.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ tuyên bố áp thuế đối với tám quốc gia thành viên NATO thuộc châu Âu - Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan - những nước gần đây đã cử các đơn vị quân sự mang tính biểu tượng đến Greenland. Nhà Trắng coi động thái này là sự phản đối kế hoạch kiểm soát Greenland của Mỹ, làm leo thang căng thẳng hơn nữa.

Trong bối cảnh hỗn loạn ngoại giao, các nhà phân tích đã bày tỏ lo ngại về việc gia tăng các hoạt động tình báo của Mỹ trong khu vực.

Giới chức Đan Mạch được cho là đặc biệt lo ngại về vụ việc này, e rằng, nó có thể liên quan đến áp lực chính trị từ Washington, hoặc thậm chí là khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland.

Bình luận về vụ bê bối gián điệp, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nói rằng, ông rất lo lắng vì "chúng tôi không do thám bạn bè".