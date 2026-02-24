Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Mỹ (NAIAS) ở Detroit, nguyên mẫu đầu tiên của xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) tương lai đã bất ngờ được giới thiệu trước công chúng, mặc dù sự xuất hiện của nó không được dự kiến cho đến năm 2032.

Hiện nay, Quân đội Mỹ dự kiến sẽ nhận được trung đội xe tăng đầu tiên (4 chiếc M1E3 Abrams) để thử nghiệm thực địa vào năm 2028. Điều này đã được phóng viên quân sự Nga Yevgeny Poddubny ghi nhận khi ông bình luận về diễn biến này trên kênh Telegram của mình.

Ông Poddubny tin rằng người Mỹ đang rất vội vàng và muốn nhanh chóng bắt đầu sản xuất hàng loạt loại MBT này, được thiết kế đặc biệt cho chiến trường Đông Âu, tức là loại xe tăng được thiết kế để chống lại Nga.

"M1E3 là một thiết kế lại của một nền tảng quen thuộc, kết hợp kinh nghiệm thực tế. Tháp pháo giờ đây là "không người lái" khi kíp lái 3 người (thay vì 4) được bố trí trong thân xe, và đạn được nạp bằng cơ cấu tự động.

Tất nhiên đây là trường phái của chúng tôi. Việc điều khiển vũ khí được thực hiện từ xa, thông qua màn hình với camera ảnh nhiệt, máy đo khoảng cách laser và camera 360 độ. Súng máy hạng nặng đã được thay thế bằng pháo tự động 30mm, có khả năng tấn công xe bọc thép hạng nhẹ và UAV", ông Poddubny nói rõ.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1E3 tạo ra cuộc cách mạng cho Lục quân Mỹ.

Phóng viên quân sự này cho biết thêm rằng xe tăng có một số cải tiến quan trọng, một số được dự đoán trước, một số khá thú vị và bất ngờ.

Điển hình như hệ thống truyền động hybrid (động cơ diesel Caterpillar kết hợp động cơ điện), cho phép hoạt động cực kỳ yên tĩnh với dấu hiệu nhiệt giảm thiểu; hệ thống bảo vệ chủ động chống lại tên lửa chống tăng, đạn rocket kiểu RPG và máy bay không người lái; đi kèm radar phát hiện UAV EchoGuard.

"Trọng lượng của xe đã được giảm từ 80 xuống còn 60 tấn, giúp nó có thể vượt qua thêm 30% cầu trên sườn phía Đông của NATO. Khả năng tác chiến điện tử được đặc biệt chú trọng", phóng viên quân sự chỉ ra điều này.

Ông Poddubny lưu ý rằng kiến trúc của xe tăng bao gồm giao diện để tích hợp các module tác chiến điện tử tiên tiến. Hệ thống điều khiển hỏa lực AI kết hợp dữ liệu từ radar, camera nhiệt và camera video tạo thành một bức tranh chiến trường thống nhất với khả năng tự động theo dõi mục tiêu.

Xe tăng chiến đấu chủ lực này đang được chuẩn bị để đối phó với việc đối phương sử dụng rộng rãi máy bay không người lái FPV.

"Rõ ràng là xe tăng đang được chuẩn bị cho chiến tranh với chúng ta. Và kíp lái không nhất thiết phải là người Mỹ. Phương Tây có thể mơ về những người lính Ukraine, Ba Lan, Baltic, Moldova... bất cứ ai cũng được.

Nhưng xe tăng này đang được chuẩn bị đặc biệt cho cuộc đối đầu với Lực lượng vũ trang Nga, và cụ thể là ở mặt trận phía Đông. Đó là những dấu hiệu dài hạn", ông Poddubny kết luận.