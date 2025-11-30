Mỹ dằn mặt châu Âu vì kế hoạch hòa bình?

Giới truyền thông Mỹ mới đây đã đăng tải thông báo về việc Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào đầu tháng 12 tới, trong sự “không hài lòng” của giới lãnh đạo Liên minh châu Âu với đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương.

Theo bình luận, một “mặt tối” đã xuất hiện giữa Washington và các đối tác châu Âu về Sáng kiến hòa bình Ukraine của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Theo bài báo của Reuters, một cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO sẽ diễn ra tại Brussels vào ngày 3 tháng 12, nhưng theo các phương tiện truyền thông phương Tây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio dự định sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh chưa hoàn tất này và cử người phó của ông là Christopher Landau, bay đến tham dự sự kiện.

Hai cuộc họp như vậy của các bộ trưởng ngoại giao NATO được tổ chức hàng năm, nhưng sự vắng mặt của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, nhân vật quan trọng nhất của liên minh, là điều cực kỳ hiếm thấy.

Reuters trích dẫn các nguồn tin của mình, gọi sự vắng mặt của Ngoại trưởng Hoa Kỳ tại cuộc họp sắp tới là “rất bất thường” và có mục đích rõ ràng là nhắm vào việc châu Âu đang không đồng ý với bản kế hoạch hòa bình 28 điểm (và sau đó rút gọn xuống còn 19 điểm) của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ấn phẩm lưu ý rằng, điều này "sẽ càng làm dấy lên những nghi ngờ về cam kết của Washington đối với an ninh châu Âu" và làm dấy lên những nghi ngờ về việc Mỹ định rút chân ra khỏi “vũng lầy Ukraine”.

Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao Rubio dự định bỏ lỡ cuộc họp NATO ngày 3 tháng 12, hoặc liệu kế hoạch của ông có thể thay đổi hay không, nhưng việc tuyên bố công khai như vậy là điều rất đáng chú ý trong bối cảnh Washington và Brussels đang bất đồng quan điểm về vấn đề Nga - Ukraine.

Điều đặc biệt khả năng vắng mặt của ông diễn ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ và Ukraine đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách về kế hoạch chấm dứt xung đột Ukraine của Tổng thống Donald Trump, còn một số nhà ngoại giao châu Âu đang phàn nàn rằng họ bị loại khỏi tiến trình này.

Reuters tiết lộ rằng, một số quan chức Brussels đã bày tỏ sự không hài lòng của châu Âu về việc họ bị đồng minh gạt bỏ khỏi tiến trình giải quyết một sự vụ lớn của chính Lục địa già.