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Mỹ đã triển khai hệ thống phòng không S-400 để chống lại Iran

Sao Đỏ
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Theo tờ Hürriyet, Thổ Nhĩ Kỳ đã bán lại các hệ thống S-400 cho UAE hoặc Qatar và đã được phía Mỹ trưng dụng.

Tờ Hürriyet cũng lưu ý để đổi lại, Mỹ đã hứa sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ và đưa nước này trở lại chương trình máy bay chiến đấu F-35 và tuyên bố trước đó của Thổ Nhĩ Kỳ về việc không bán lại S-400 cho một quốc gia vùng Vịnh chỉ là "đòn gió".

Cần nhắc lại, Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều năm đã tìm cách để dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ ngăn cản mua tiêm kích tàng hình thế hệ năm F-35. Lệnh cấm này xuất phát từ thỏa thuận của Tổng thống Erdogan với Nga về việc mua hệ thống phòng không S-400.

Sau khi cuộc chiến với Iran bùng nổ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở nên dễ dãi hơn và tuyên bố Mỹ sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Về phần hệ thống S-400 mà Thổ Nhĩ Kỳ đã mua, Mỹ dự định sử dụng chúng để lấp đầy lỗ hổng trong lưới lửa phòng không của các quốc gia Trung Đông có căn cứ quân sự của Mỹ, khi chúng thường xuyên bị Iran tấn công.

Hệ thống phòng không S-400 sẽ bảo vệ căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông trước tên lửa Iran.

Như vậy, có vẻ như hệ thống phòng không S-400 Triumf khi triển khai ở Trung Đông sẽ đối đầu với một trong những đồng minh chính của Nga, bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ khỏi tên lửa Iran.

Mặc dù bất kỳ khiếu nại ngoại giao nào chống lại Nga từ phía Iran đều không thể xảy ra trong trường hợp này, tình hình vẫn còn xa vời so với sự dễ chịu.

Nhưng quan trọng hơn, nó một lần nữa chứng minh giá trị của các thỏa thuận không chỉ với chính Mỹ mà còn với các đồng minh của họ, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, và sẽ buộc Nga phải cân nhắc kỹ trước khi bán vũ khí cho một quốc gia NATO.

Theo Hürriyet
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