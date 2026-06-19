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Mỹ đã phát hiện một 'con cừu đen' trong đội xe tăng của châu Âu

Bạch Dương
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Xe tăng C1 Ariete của Ý bị báo Mỹ gọi là "con cừu đen" khi sở hữu hệ thống phòng thủ yếu kém.

"Xe tăng C1 Ariete hiện vẫn đang phục vụ trong Quân đội Ý, là một trong những loại chiến xa bình thường nhất trong thành phần đội xe tăng của châu Âu", ông Isaac Seitz - một nhà báo của ấn phẩm 19FortyFive (1945), đã thảo luận về những thiếu sót của chiếc cỗ chiến xa này.

Nhà phân tích nhận thấy rằng C1 Ariete kém hơn đáng kể so với xe tăng M1 Abrams của Mỹ và Leopard 2 của Đức về khả năng bảo vệ. Tuy nhiên, chiếc xe này nhẹ hơn nhiều so với các đối thủ châu Âu. Trọng lượng 54 tấn đảm bảo khả năng cơ động tốt cho cỗ chiến xa.

Mặc dù vậy, tác giả bài viết lưu ý với lớp giáp yếu, chiếc xe tăng này bị xem là "con cừu đen" trong số các xe thiết giáp của Liên minh quân sự NATO.

Bài báo nêu rõ: "Một trong những yếu tố chính cản trở sự phát triển của C1 là thiếu sự hiện đại hóa liên tục. Trong khi Leopard 2, M1 Abrams và T-72 liên tục được nâng cấp, quá trình phát triển của Ariete đã bị đình trệ sau những đợt giao hàng cuối cùng".

Xe tăng chiến đấu chủ lực C1 Ariete bị nhận xét kém xa Leopard 2 hay Challenger 2.

Năm 2002, một phiên bản nâng cấp có tên gọi C2 Ariete đã được giới thiệu, trang bị động cơ diesel 1.500 mã lực, khả năng bảo vệ tăng cường và hệ thống điều khiển hỏa lực được cải tiến. Đáng tiếc là biến thể hiện đại hóa này đã không được đưa vào biên chế.

Vào tháng 6 năm nay, Quân đội Pháp đã công bố phiên bản nâng cấp của xe tăng Leclerc XLR, được trang bị thêm một "bộ phận bảo vệ" để bảo vệ phần thân trên khỏi máy bay không người lái, đây nhiều khả năng sẽ là hình mẫu cho các chiến xa khác của châu Âu học tập.

Theo 19FortyFive
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