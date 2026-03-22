Mỹ đã nhận được lời cảnh tỉnh về cuộc chiến với Iran

Tổng thống Donald Trump theo dõi cuộc tấn công vào Iran từ Florida.

Hãng RIA đưa tin về cách thức rạn nứt trong Nhà Trắng và những hậu quả từ cuộc xung đột đang diễn ra.

Lý do lo lắng

Việc không phải ai cũng hài lòng với diễn biến hiện tại đã được truyền thông Mỹ đưa tin từ đầu tháng 3.

Tờ Washington Post (WP) dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc và Nhà Trắng đưa tin về những lo ngại ngày càng gia tăng trong chính quyền Tổng thống Trump về khả năng tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.

Giới lãnh đạo Mỹ nhận ra rằng chiến dịch này sẽ kéo dài. Lầu Năm Góc cảnh báo kịch bản như vậy không chỉ có thể xảy ra mà còn rất dễ xảy ra.

Theo WP, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Kaine đã chỉ ra những khó khăn không thể tránh khỏi, vì kho vũ khí của Mỹ đã bị giảm đáng kể do hỗ trợ Israel và Ukraine.

Giới truyền thông kinh hoàng trước những gì đang xảy ra. Họ phẫn nộ không chỉ vì quyết định phát động chiến tranh được đưa ra mà không có sự chấp thuận của Quốc hội mà còn vì sự thiếu một chiến lược mạch lạc từ Nhà Trắng.

"Tôi vừa tham dự một cuộc họp kín về Iran, và đây là những gì tôi có thể nói với các bạn: Tình hình tồi tệ hơn nhiều so với những gì các bạn nghĩ. Các bạn có lý do để lo ngại", Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren nói vào ngày thứ năm của chiến dịch.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Blumenthal cũng cho biết: "Dường như cuộc chiến không có hồi kết. Tổng thống khăng khăng rằng nó sắp kết thúc, rồi lại tuyên bố nó chỉ mới bắt đầu. Thật vô lý".

Sự chỉ trích này hoàn toàn dễ đoán: Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11. Chiến dịch này có thể kéo dài đến tháng 9 và trong thời gian đó, nó sẽ vẫn là điểm yếu chí mạng của chính quyền hiện tại.

Ông Trump đã hứa với cử tri rằng Mỹ sẽ không còn tiến hành những cuộc chiến tranh vô nghĩa. Vài tháng trước, Nhà Trắng đã công bố một chiến lược an ninh quốc gia trong đó Trung Đông bị xếp vào vai trò thứ yếu.

Hơn nữa, chiến lược này còn nói rõ Washington dự định sẽ dần dần giảm bớt sự hiện diện của mình trong khu vực. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại với những kỳ vọng hòa bình này.

Thuyết âm mưu mới

Hiện tại, một sự rạn nứt đã xuất hiện trong đội ngũ của ông Trump. Joe Kent, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ đã từ chức. Ông đã công khai việc này bằng cách đăng một bức thư gửi Tổng thống Trump trên mạng xã hội.

Ông lên án quyết định của Tổng thống về việc tham gia vào một cuộc chiến khác ở Trung Đông. Ông nhấn mạnh Iran không gây ra mối đe dọa nào cho Mỹ và xác nhận phần lớn các lập luận mà cho đến gần đây vẫn có thể được coi là thuyết âm mưu.

Giám đốc Joe Kent nói cuộc chiến này bắt đầu vì sự tác động của nhóm vận động hành lang Israel tại Mỹ. Điều này đã làm suy yếu tầm nhìn "Nước Mỹ trên hết" của người đang nắm giữ chức vụ Tổng thống Mỹ hiện nay.

Joe Kent là một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất của ông Trump, và con đường đến chức vụ cao của ông không hề dễ dàng như trong giới chính trị truyền thống Mỹ.

Ông có 20 năm phục vụ trong quân đội, bao gồm cả trong Lực lượng đặc nhiệm Lục quân Mỹ và 11 lần tham chiến. Ông được trao tặng Huân chương sáu lần. Vợ ông, chuyên gia mật mã Shannon Kent, đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát ở Manbij, Syria.

Mặc dù vậy, Tổng thống Trump đã chấp thuận đơn từ chức của Kent. "Tôi luôn nghĩ ông ấy là người tốt, nhưng ông ấy yếu kém trong các vấn đề an ninh", Tổng thống Mỹ nhận xét.

Cánh tay đắc lực từ chức

Việc từ chức của ông Kent đã để lại ấn tượng sâu sắc trong dư luận. Tờ The Hill dẫn lời Kurt Mills, biên tập viên của tờ The American Conservative, nói:

"Đây là một sự kiện lớn hơn nhiều so với bất kỳ vụ từ chức nào dưới thời Tổng thống Biden liên quan đến Gaza. Joe Kent không phải là người dân bình thường. Ông ấy là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong chính phủ.

Thông thường, khi người ta từ chức để phản đối, bạn sẽ không bao giờ nghe đến tên họ. Nhưng Joe Kent đã được nhiều người biết đến".

Ngày hôm sau, trong một cuộc phỏng vấn với Tucker Carlson, ông Kent nói rằng quan điểm của ông được chia sẻ bởi một người ủng hộ Trump có ảnh hưởng khác - Charlie Kirk, người đã bị ám sát vào tháng 9.

Trong cuộc gặp cuối cùng của họ vào tháng 6/2025, ông đã cầu xin: "Joe, đừng để chúng ta lâm vào chiến tranh với Iran".

Và Kent được lệnh ngừng điều tra các mối liên hệ có thể có giữa Tyler Robinson - kẻ giết Kirk, với các quốc gia khác.

Ông Kent nhấn mạnh rằng cộng đồng tình báo đã bị cô lập một cách hiệu quả, và quyết định phát động chiến dịch tranh cử của ông Trump được đưa ra dưới sự ảnh hưởng của một nhóm nhỏ các cố vấn, mà không có sự hỗ trợ của các chuyên gia liên quan.

Ngay sau đó, đài CBS News đưa tin FBI đang điều tra ông Kent vì tội làm rò rỉ thông tin mật.

Kent được coi là cộng sự thân cận của bà Tulsi Gabbard, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ. Bà đã phản ứng thận trọng trước việc ông từ chức.

"Với tư cách là Tổng tư lệnh, ông Trump có trách nhiệm xác định điều gì cấu thành mối đe dọa cận kề và thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ binh lính, người dân Mỹ và quốc gia của chúng ta", bà Tulsi Gabbard nói.

Trong khi đó, chính Bộ trưởng Gabbard cũng bị liên lụy trong một câu chuyện tương tự. Mùa Xuân năm 2025, bà tuyên bố không có bằng chứng nào cho thấy Iran đã phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025, ông Trump đã buộc phải bác bỏ tuyên bố của bà một cách khá gay gắt sau khi bị các phóng viên chất vấn: "Tôi không quan tâm bà ấy nói gì. Bà ấy sai rồi".

Hôm 18/3, bà Gabbard đã nói với Ủy ban Tình báo Thượng viện rằng chương trình làm giàu uranium của Iran đã bị phá hủy hoàn toàn trong Chiến dịch Midnight Hammer.

"Kể từ đó, Iran không hề có bất kỳ nỗ lực nào để khôi phục tiềm năng ở khu vực này", bà nhấn mạnh.

Nhưng có lẽ vấn đề lớn nhất đối với đội cố vấn của Tổng thống Trump là lập trường của Phó Tổng thống J.D. Vance. Ông giữ im lặng trong vài ngày, rồi cuối cùng ủng hộ hành động của Tổng thống ở Trung Đông.

Tuy nhiên, như Politico lưu ý, ông là một trong những người hoài nghi về triển vọng của chiến dịch này. Trước cuộc bầu cử năm 2024, ông thậm chí còn nói rằng nên tránh hành động quân sự vì nó sẽ rất tốn kém đối với Mỹ.

Trong hoàn cảnh này, những khác biệt giữa các thành viên đảng Cộng hòa có nguy cơ ngày càng gay gắt. Sự không được lòng dân của chính sách hiện tại đe dọa thất bại của đảng trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Khi đó, việc theo đuổi con đường đã chọn sẽ khó khăn hơn nhiều đối với họ. Đặc biệt là trước viễn cảnh một cuộc xung đột kéo dài khác ở Trung Đông, điều mà Tổng thống Trump và nhóm của ông đã hứa sẽ ngăn chặn.