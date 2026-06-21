Mỹ cùng Qatar lên kế hoạch chuyển hàng tỷ USD bị đóng băng cho Iran

Mỹ và Qatar được cho là đang làm việc về một kế hoạch có thể giúp Iran tiếp cận hàng tỷ USD tiền bị đóng băng dành cho chi tiêu nhân đạo.

Mỹ và Qatar đang hợp tác lên kế hoạch chuyển hàng tỷ USD bị đóng băng cho Iran.

Theo những người quen thuộc với vấn đề, kế hoạch này hiện vẫn chưa được hoàn thiện, ban đầu sẽ cho phép Iran sử dụng 6 tỷ USD đang được giữ tại Qatar để mua thực phẩm, thuốc men và các hàng hóa nhân đạo khác.

Số tiền này là một phần trong số khoảng 100 tỷ USD tiền mặt của Iran bị đóng băng trên toàn thế giới, phần lớn trong số đó là doanh thu từ việc bán dầu bị phong tỏa ở nước ngoài theo lệnh trừng phạt.

Theo kế hoạch đề xuất, Ngân hàng Trung ương Iran sẽ có thể đặt mua hàng hóa nhân đạo bằng số tiền bị đóng băng trước đó, với các giao dịch được thực hiện dưới sự giám sát quốc tế.

Tuy nhiên, kế hoạch vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa được Iran chấp thuận.

Đề xuất này sẽ đánh dấu một ưu đãi tài chính khác theo bản ghi nhớ vừa được Mỹ và Iran ký kết gần đây.

Trước đó, UAE đã đồng ý giải ngân hàng tỷ USD cho Iran. Các nguồn tin thân cận với vấn đề này nói rằng, số tiền có thể lên tới 20 tỷ USD, mặc dù Abu Dhabi nhanh chóng bác bỏ tuyên bố này.

Dù Mỹ không được đề cập trong báo cáo được công bố vào ngày 12/6, ngay trước khi thỏa thuận với Iran được công bố như một phần trong kế hoạch của UAE nhằm chuyển hàng tỷ USD cho Iran, nhưng chắc chắn là Mỹ có liên quan.

Ngoài những ưu đãi này, một báo cáo gần đây ước tính, thỏa thuận với Mỹ có thể cho phép Iran kiếm được hơn 60 tỷ USD mỗi năm từ việc bán dầu.

Con số này dựa trên sản lượng trước chiến tranh của Cộng hòa Hồi giáo và giá hiện tại.

Theo báo cáo được công bố ngày 18/6, sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz, một số tàu chở dầu Iran đã rời cảng và đi qua tuyến đường thủy chiến lược này an toàn - đây là dấu hiệu ban đầu của hoạt động xuất khẩu dự kiến.

Điều đáng chú ý là theo thỏa thuận, Mỹ đã đồng ý miễn trừ xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và các dẫn xuất của Iran, cũng như tất cả các dịch vụ liên quan, bao gồm giao dịch ngân hàng, bảo hiểm và vận chuyển trong suốt thời gian thỏa thuận có hiệu lực.

Thỏa thuận này cũng kêu gọi dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran và thành lập một quỹ trị giá 300 tỷ USD để tái thiết, phát triển kinh tế nước này, mặc dù cả hai biện pháp này đều gắn liền với việc đạt được một thỏa thuận toàn diện trong thời hạn đàm phán 60 ngày.

Tóm lại, Iran sẽ thu được những lợi ích kinh tế lớn từ thỏa thuận với Mỹ, thậm chí còn vượt xa những gì đã được quy định trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 không thành công.

Và mặc dù kế hoạch mà Mỹ hiện đang hợp tác với Qatar và một số ưu đãi tài chính khác chỉ giới hạn trong lĩnh vực dân sự của nền kinh tế Iran, chúng vẫn sẽ cho phép Cộng hòa Hồi giáo tăng chi tiêu quân sự một cách đáng kể.