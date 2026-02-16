Mỹ cung cấp thông tin bất ngờ về việc 'F-35 được bàn giao mà không có radar'

Thông tin này được trang The War Zone (TWZ) đăng tải, trích dẫn phản hồi chính thức từ Quân đội Mỹ trước yêu cầu được đưa ra bởi các nhà báo.

Đại diện của Không lực Hoa Kỳ (USAF) đã khẳng định rằng các máy bay chiến đấu F-35A thuộc lô thứ 17 (Lot 17) hiện đang được bàn giao cho quân đội với hệ thống radar AN/APG-81 có sẵn.

“Lô máy bay chiến đấu F-35A thứ 17 đang được bàn giao cho Không quân Mỹ với hệ thống radar AN/APG-81,” một phát ngôn viên của USAF với The War Zone, bác bỏ những gì tờ Defense Daily cho biết đó là tiêm kích F-35A sẽ được bàn giao mà không có radar.

Hệ thống radar AN/APG-81 dành cho máy bay chiến đấu F-35.

Trước đó. nhiều tờ báo tại Mỹ đã nói về việc F-35A thiếu radar. Họ cho rằng nguyên nhân là do không có sẵn các trạm AN/APG-85 mới nhất, vốn được lên kế hoạch sử dụng trong loạt máy bay chiến đấu mới.

Theo thông tin được công bố, nhà phát triển không đủ thời gian để hoàn thiện trạm radar AN/APG-85, trong khi phiên bản cũ hơn AN/APG-81 cũng không thể lắp đặt do các giá đỡ đã bị thay đổi.

Nguồn tin của bài báo cho biết, để duy trì sự cân bằng, nhà sản xuất đang lắp đặt thêm vật nặng đối trọng lên mũi máy bay thay vì radar.

Đồng thời những bức ảnh về máy bay chiến đấu F-35A với các đĩa nặng bằng kim loại bắt đầu lan truyền, được coi là bằng chứng cho thấy các tiêm kích này không có radar.

Hình ảnh khung máy bay huấn luyện F-35A trong khóa huấn luyện phục hồi phi cơ bị hư hại trong chiến đấu (CDDAR) tại căn cứ không quân Hill.

Những bức ảnh về tiêm kích F-35A với vật nặng thay thế radar, được lan truyền trên mạng như "bằng chứng" về các vấn đề của loại máy bay mới này.

Thực chất cho thấy đây là thiết bị mô phỏng dành cho các tình huống khẩn cấp và không liên quan gì đến loạt chiến đấu cơ mới.

Theo giải thích, đây là bức ảnh chụp trong khóa huấn luyện Phục hồi máy bay bị hư hỏng hoặc vô hiệu hóa trong chiến đấu (CDDAR) được tổ chức lần đầu tiên tại căn cứ không quân Hill ở Utah.

Khung máy bay F-35A đã ngừng hoạt động được sử dụng để huấn luyện kỹ thuật viên. Chiếc tiêm kích này đã bị hư hại đáng kể do cháy động cơ vào năm 2016, khi đang ở căn cứ không quân Mountain Home.

Do chi phí sửa chữa quá cao, USAF quyết định loại bỏ chiếc F-35A này và sau đó hoán cải nó thành một nền tảng đào tạo.

Các chuyên gia từ Nhóm Bảo dưỡng 388, cùng với Văn phòng Chương trình F-35, đã lắp ráp máy bay trong 3 tuần từ các bộ phận được lưu trữ tại kho.

Thiết bị mô phỏng này được sử dụng để thực hành các tình huống không thể thực hiện trên những phương tiện chiến đấu thực tế do nguy cơ hư hỏng cao.

Cụ thể, trong khóa học kéo dài 5 ngày, 29 kỹ thuật viên đến từ Hoa Kỳ và các nước đối tác đã thực hành.

Chính vì mục đích mô phỏng trọng lượng thực tế và sự cân bằng trong quá trình thao tác mà người ta lắp thêm một khối trọng lượng đối trọng vào chiếc tiêm kích huấn luyện này, và đó cũng là nguyên nhân khiến thông báo giả xuất hiện.