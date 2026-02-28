Điện Kremlin hôm thứ Năm 26/2 cho biết tình hình tại Cuba, nơi đang thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng, đang leo thang sau một vụ chạm trán giữa tàu của lực lượng Tuần duyên Cuba với một tàu cao tốc đăng ký tại Mỹ ngoài khơi hòn đảo vùng biển Caribe này.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng: “Chúng tôi nhận thấy tình hình xung quanh Cuba đang leo thang”.

“Điều quan trọng nhất là yếu tố nhân đạo. Tất nhiên, các vấn đề nhân đạo của người dân Cuba phải được giải quyết, và không ai được phép tạo ra trở ngại”, ông Peskov nói.

Những bình luận này được đưa ra ngay sau khi Bộ Nội vụ Cuba cho biết lực lượng biên phòng đã bắn chết bốn người và làm bị thương sáu người khác trên một chiếc thuyền máy mang biển số Florida khi nó xâm phạm vùng biển thuộc lãnh thổ nước này.

Mỹ-Cuba leo thang căng thẳng sau vụ đấu súng ngoài khơi Cuba. Ảnh: AP

Khi tàu tuần duyên tiếp cận, "đã có tiếng súng nổ từ chiếc tàu cao tốc bất hợp pháp", làm bị thương chỉ huy của tàu Cuba, theo Bộ Nội vụ Cuba.

Theo CNBC News, Bộ Nội vụ Cuba cho biết, những người này, tất cả đều là công dân Cuba đang sinh sống tại Mỹ, đều có vũ khí và một số người có tiền án tiền sự. Bộ này cho biết thêm, súng trường tấn công, súng ngắn, thiết bị nổ tự chế và quân phục ngụy trang nằm trong số những vật phẩm bị thu giữ từ con tàu.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả vụ việc là “vô cùng bất thường” và cho biết Nhà Trắng sẽ “phản ứng thích đáng” sau khi tiến hành một cuộc điều tra độc lập.

Cuba hiện đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng trong bối cảnh lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ.

Cuối tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ các quốc gia bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba.

Tổng thống Trump sau đó đã tuyên bố chính phủ Cuba đặt ra “ mối đe dọa bất thường và đặc biệt ” và cam kết sẽ áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho nước này.

Cuba đã áp dụng các biện pháp để bảo vệ các dịch vụ thiết yếu và phân bổ nguồn cung nhiên liệu cho các lĩnh vực trọng điểm.

Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về nguy cơ “sụp đổ” nhân đạo ở Cuba khi nguồn cung dầu mỏ của nước này cạn kiệt.

Mexico đã gửi một chuyến hàng viện trợ nhân đạo mới đến Cuba trong tuần này. Theo Bộ Ngoại giao Mexico, các tàu đã khởi hành từ cảng Veracruz vào thứ Ba với tổng cộng khoảng 1.200 tấn hàng viện trợ lương thực.

“Người dân Mexico duy trì truyền thống đoàn kết với các dân tộc Mỹ Latinh, đặc biệt là với người dân Cuba. Đất nước chúng tôi luôn hỗ trợ các quốc gia anh em đang gặp khó khăn”, Bộ Ngoại giao Mexico cho biết trong một tuyên bố.

Dự kiến nguồn cung cấp thực phẩm sẽ đến Cuba vào thứ Bảy 28/2.