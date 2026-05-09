Mỹ công bố loạt tài liệu mới về UFO, hé lộ bí ẩn Apollo 17

Hình ảnh chồng lớp của FBI mô tả UFO bằng kim loại (trái), ảnh Apollo 17 cho thấy 3 đốm sáng (phải).

Ngày 8/5, Lầu Năm Góc đã phát hành đợt đầu tiên gồm 162 hồ sơ giải mật liên quan đến các hiện tượng bay không xác định (UAP). Đây là một trong những chiến dịch giải mật lớn nhất trong lịch sử Mỹ, được thực hiện theo chỉ đạo minh bạch của Tổng thống Donald Trump.

Các tài liệu bao gồm phỏng vấn của FBI, hồ sơ nhiệm vụ NASA, video quân sự, điện tín Bộ Ngoại giao, hình ảnh và bản ghi âm của phi hành gia. Giới chức cho biết kho lưu trữ chỉ tập trung vào những sự kiện chưa thể xác định bản chất, nơi nhân chứng quan sát thấy hiện tượng nhưng không có kết luận rõ ràng.

Một hồ sơ của FBI ghi lại lời kể của một phi công điều khiển drone vào tháng 9/2023. Người này cho biết đã nhìn thấy một “vật thể tuyến tính” phát sáng mạnh trên bầu trời, ánh sáng đủ rõ để thấy các dải bên trong. Vật thể xuất hiện trong khoảng 5-10 giây rồi biến mất.

Ngoài ra, tài liệu còn có hình ảnh hồng ngoại quân sự ghi lại các vật thể bay không xác định ở miền Tây nước Mỹ, Hy Lạp, châu Phi và gần Nhật Bản. Một hình ảnh cho thấy vật thể “hình quả bóng bầu dục” được quan sát bởi lực lượng Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ.

Đáng chú ý, một số hồ sơ tập trung vào các sứ mệnh Apollo. Trong đó, hình ảnh từ Apollo 17 năm 1972 cho thấy 3 chấm sáng xếp thành hình tam giác trên bề mặt Mặt Trăng. Lầu Năm Góc cho biết “chưa có sự đồng thuận về bản chất của hiện tượng này”, nhưng phân tích sơ bộ cho rằng có thể là “vật thể vật lý”.

Các bản ghi âm đi kèm mô tả việc phi hành gia quan sát thấy những hạt sáng hoặc mảnh vụn trôi nổi khi tàu thực hiện thao tác. Một đoạn liên lạc ghi rõ: “Giờ chúng ta có vài hạt sáng rất rõ hoặc mảnh vụn gì đó trôi ngang khi chúng ta di chuyển”.

Quốc hội Mỹ đã yêu cầu Lầu Năm Góc từ năm 2022 phải công bố thêm hồ sơ về các hiện tượng bay không xác định sau khi nhiều quân nhân báo cáo gặp phải máy bay bất thường. Báo cáo UAP năm 2024 ghi nhận hàng trăm sự kiện nhưng không tìm thấy bằng chứng về công nghệ ngoài hành tinh.

Tuy vậy, việc giải mật lần này được đánh giá sẽ làm gia tăng sự quan tâm của công chúng đối với UFO và UAP, khi những tài liệu vốn bị che giấu nay được công bố rộng rãi. Giới chức khẳng định sẽ tiếp tục công bố thêm hồ sơ trong những tuần tới sau khi hoàn tất rà soát.