Mỹ công bố danh sách những bang bị ghét nhất

Một phần đáng kể cư dân New York thừa nhận họ tin bang của mình nằm trong số những bang tệ nhất nước Mỹ.

Người dân Mỹ vừa lên tiếng về những bang mà họ “yêu để ghét”, với kết quả cho thấy Illinois đứng đầu danh sách các bang bị ghét nhất. Theo khảo sát, có tới 25% cư dân Illinois cho rằng đây là nơi tồi tệ nhất để sinh sống.

Đứng thứ 2 là New Jersey, bang vốn lâu nay thường xuyên trở thành đề tài châm biếm trên toàn quốc. New York theo sát ở vị trí thứ 3, với một tỷ lệ đáng kể cư dân thừa nhận họ cho rằng chính bang mình nằm trong nhóm tệ nhất.

Tiêu chí đánh giá

Theo World Population Review, bảng xếp hạng này dựa trên 3 yếu tố chính: Số cư dân cho rằng bang mình là nơi tồi tệ nhất để sống, xu hướng dân số giảm và mức độ bị các bang khác coi là “hàng xóm đáng ghét”.

Các nhà nghiên cứu tại nền tảng việc làm Zippia cho biết họ sử dụng dữ liệu khảo sát Gallup để đo mức độ bất mãn của cư dân, đồng thời phân tích xu hướng di cư nhằm xác định những nơi người dân rời bỏ nhiều nhất.

Họ cũng xem xét cách các bang khác nhìn nhận, bởi định kiến từ bên ngoài có thể ảnh hưởng mạnh đến danh tiếng của một bang.

Illinois dẫn đầu với mức độ bất mãn cao nhất, khi cứ 4 người thì có 1 người cho rằng đây là nơi tồi tệ nhất để sống. Bang này cũng ghi nhận mức giảm dân số khoảng 0,54% trong những năm gần đây.

New Jersey tiếp tục bị gắn với hình ảnh tiêu cực, từ định kiến lái xe hung hăng đến những câu đùa trong phim ảnh. Năm bang khác cũng cho biết họ ghét New Jersey nhất.

New York, dù nổi tiếng toàn cầu, lại có 12% cư dân cho rằng đây là nơi tồi tệ nhất để sống. Massachusetts thậm chí còn coi New York là “hàng xóm đáng ghét” nhất, phần nào do mâu thuẫn thể thao lâu năm.

West Virginia đứng thứ 4, chủ yếu vì dân số ngày càng giảm khi người dân rời đi tìm cơ hội tốt hơn. California bất ngờ ở vị trí thứ 5, với 9 bang khác coi đây là hàng xóm đáng ghét nhất - con số cao nhất trong nghiên cứu.

Massachusetts, Michigan, Mississippi và Connecticut cũng góp mặt trong danh sách. Đáng chú ý, Connecticut không bị bang nào khác ghét nhất, nhưng có tới 17% cư dân tự thừa nhận họ không thích sống ở đây.

Kentucky khép lại top 10, khi Tennessee và Indiana đều coi đây là bang tệ nhất.

Củng cố New Jersey củng cố danh tiếng lâu đời của mình như một mục tiêu thường xuyên bị đem ra làm trò đùa trên khắp nước Mỹ

Góc nhìn rộng hơn

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng việc bị gắn mác “bang bị ghét” không đồng nghĩa với việc những nơi này hoàn toàn mất sức hút. Thay vào đó, bảng xếp hạng phản ánh sự thay đổi về dân số, thách thức kinh tế và định kiến văn hóa vốn định hình cách người Mỹ nhìn nhận nơi họ sinh sống.

Colorado là trường hợp hiếm hoi khi không bị bất kỳ bang nào coi là hàng xóm đáng ghét, cho thấy vẫn có những vùng đất giữ được hình ảnh tích cực trong mắt cả nước.

Danh sách 10 bang bị ghét nhất nước Mỹ: Illinois New Jersey New York West Virginia California Massachusetts Michigan Mississippi Connecticut Kentucky