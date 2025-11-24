Mỹ có thể 'mở khóa' Tomahawk cho Ukraine nếu kế hoạch hòa bình thông qua

Washington Post dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Mỹ đang xem xét việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine như một sự đảm bảo an ninh nếu kế hoạch hòa bình được thông qua.

Theo ấn phẩm này, các quan chức Mỹ tham gia quá trình tham vấn nhận định, chính quyền Tổng thống Donald Trump nhận thức rõ rằng những cam kết an ninh dành cho Ukraine trong kế hoạch do Washington đề xuất hiện vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Do đó, Mỹ đang cân nhắc lại các điều khoản để thuyết phục Kiev ngồi vào bàn đàm phán.

Tên lửa Tomahawk. Ảnh: Getty Images

Một trong các khả năng được tính đến đó là Mỹ cho phép tăng quy mô quân đội Ukraine hoặc loại bỏ hoàn toàn giới hạn này. Bên cạnh đó, phương án cung cấp tên lửa Tomahawk sau khi đạt thỏa thuận hòa bình với Nga cũng đang được thảo luận như một bước đi giúp tăng cường năng lực răn đe và củng cố phòng thủ cho Kiev.

Nguồn tin cho hay, việc chuyển giao các tên lửa này đang được xem xét như một giải pháp thay thế cho việc triển khai lực lượng quân sự châu Âu tại Ukraine, điều mà Nga từng phản đối trước đây.



Washington tin rằng Kiev sẽ không sử dụng các tên lửa này để tấn công phủ đầu Nga vì nếu làm như vậy đồng nghĩa với việc sẽ mất đi sự ủng hộ của Mỹ và châu Âu.

Ngoài ra, nguồn tin từ Washington Post cũng tiết lộ một số chi tiết mới về các cuộc đàm phán. Một quan chức Mỹ cho biết, Washington phối hợp cùng các đồng minh xây dựng kế hoạch thiết lập một "bức tường an ninh" dọc theo đường ranh giới ngừng bắn bằng công nghệ tiên tiến. Thuật ngữ này chưa được làm rõ, nhưng có ý kiến cho rằng nó có thể bao gồm hệ thống giám sát, rào chắn điện tử hoặc sự kết hợp giữa các biện pháp an ninh vật lý và kỹ thuật số.