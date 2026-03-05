Mỹ có đủ vũ khí cho cuộc chiến 'mãi mãi'?

Tiêm kích F-35C cất cánh trên tàu sân bay Mỹ.

Kho vũ khí vô tận

Theo RT, trong một bài đăng trên Truth Social, hôm 2/3, Tổng thống Trump đã bác bỏ những lo ngại về nguy cơ thiếu vũ khí của Mỹ nếu cuộc chiến với Iran kéo dài.

"Chiến tranh có thể kéo dài "mãi mãi" và rất thành công, bằng cách sử dụng những vũ khí tốt nhất thế giới mà Mỹ đang có.

Chúng ta có lượng đạn dược khổng lồ. Các bạn biết đấy, chúng ta có đạn dược được cất giữ khắp nơi trên thế giới, ở nhiều quốc gia khác nhau và chúng có thể được phân bổ lại cho Lầu Năm Góc sử dụng", Tổng thống Trump, nói.

Hoài nghi

Tuy nhiên, các chuyên gia tỏ ra hoài nghi tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng, bởi chính Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cũng coi cạn kiệt kho đạn là một trong những rủi ro nếu Washington tấn công Tehran.

Không rõ quy mô kho đạn của Mỹ, được Lầu Năm Góc gọi là "cơ số đạn dự trữ", bởi đây là thông tin tuyệt mật. Nhưng tờ Wall Street Journal (WSJ) cho rằng năng lực phòng không của Mỹ đã bị bào mòn đáng kể sau hàng loạt cuộc đối đầu với Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran tại Trung Đông.

Đó là lý do Mỹ cùng Israel đã nhắm cả vào các bệ phóng tên lửa, cơ sở UAV và căn cứ không quân của Iran ngay từ đầu chiến dịch, để làm suy yếu năng lực đáp trả.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Trương Quân Xã cho rằng Mỹ khó có thể duy trì cường độ oanh kích cao như hiện nay trong thời gian dài và nhiều khả năng sẽ phải giảm nhịp độ tác chiến.

Cũng theo chuyên gia Trương, năng lực sản xuất quốc phòng của Mỹ đã suy giảm, hạn chế khả năng nhanh chóng bổ sung đạn dược. Đồng thời, Washington vẫn phải duy trì dự trữ chiến lược cho các tình huống bất ngờ khác, nên không thể dồn toàn bộ kho vũ khí cho chiến dịch chống Iran.

"Chúng ta đang sử dụng chúng với tốc độ nhanh hơn khả năng bổ sung", Kelly Grieco, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Stimson, nói.

Hồi tháng 7/2025, Lầu Năm Góc đã tạm dừng chuyển giao một số tên lửa phòng không và đạn dược chính xác cao cho Ukraine do lo ngại kho vũ khí của Mỹ đã xuống mức quá thấp. Quyết định này do Thứ trưởng Quốc phòng Elbridge Colby thúc đẩy sau một cuộc rà soát tổng thể các kho vũ khí.

Mỹ được cho là đang phải gấp rút bổ sung tên lửa đánh chặn của các hệ thống phòng không THAAD, MIM-104 Patriot và tên lửa SM-3 được triển khai để phòng thủ trước Iran. Patriot chủ yếu đánh chặn các mục tiêu tầm thấp, trong khi SM-3 có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo ngoài tầng khí quyển.

Cuộc xung đột 12 ngày giữa Israel và Iran, Washington đã sử dụng khoảng 25% số tên lửa đánh chặn THAAD, với tốc độ vượt xa năng lực sản xuất.

Theo Dự án Phòng thủ Tên lửa thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS) trong năm 2025, Mỹ đã bắn tới 20% số tên lửa SM-3 có trong kho và từ 20% đến 50% số tên lửa THAAD.

Mỹ cũng đang tiêu hao đáng kể tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ biển, thường được gọi là TLAM, cùng các loại vũ khí phóng từ máy bay trong các đòn tấn công nhằm vào mục tiêu Iran, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt loại khí tài này.

"Chính quyền ông Trump sử dụng Tomahawk với tần suất cao bất thường trong các chiến dịch trên toàn cầu, từ nhằm vào Iran, lực lượng Houthi ở Yemen cho tới mục tiêu IS ở Nigeria", Becca Wasser, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm An ninh Mỹ, nhận định.

Chuyên gia Jonathan Conricus tại tổ chức tư vấn Quỹ Bảo vệ Dân chủ (FDD) có trụ sở tại Mỹ, cho biết quy mô các đợt phóng tên lửa của Iran chưa đến mức khiến ông thực sự lo ngại và cục diện xung đột sẽ phụ thuộc vào tương quan số lượng.

Vấn đề then chốt lúc này là Mỹ và Israel có bao nhiêu tên lửa đánh chặn, so với số bệ phóng và nhịp độ khai hỏa mà Iran có thể duy trì. Nếu chiến sự kéo dài và nhu cầu đánh chặn gia tăng, Lầu Năm Góc sẽ phải cân nhắc rút thêm vũ khí từ kho dự trữ tại khu vực Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, theo cựu Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu James Stavridis: "Kho dự trữ còn nhiều đến đâu? Trong chiến tranh, người quyết định thành bại cuối cùng chính là đội hậu cần".