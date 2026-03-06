Quyết định thay bà Kristi Noem khỏi vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ được Tổng thống Donald Trump công bố trên mạng xã hội Truth Social hôm 5-3 (giờ địa phương).

Cùng đó, lãnh đạo Nhà Trắng công bố việc bổ nhiệm ông Markwayne Mullin, thượng nghị sĩ bang Oklahoma và của phong trào MAGA, tiếp quản vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ từ ngày 31-3.

Các quyết định trên đánh dấu biến động nhân sự lớn đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, theo Guardian.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem tại trong phiên điều trần giám sát trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ngày 3-3. Ảnh: AP

Bà Kristi Noem mất chức sau nhiều tuần bị lưỡng đảng chỉ trích vì "cách lãnh đạo" Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Tranh cãi bùng lên mạnh mẽ sau khi các đặc vụ nhập cư bắn chết 2 công dân Mỹ tại TP Minneapolis thuộc bang Minnesota, cùng với các báo cáo cho rằng bà có "quan hệ cá nhân" với một cố vấn cấp cao trong bộ.

Sau quyết định thay thế, Tổng thống Donald Trump vẫn dành lời ghi nhận, cho rằng bà Kristi Noem "đã phục vụ tốt và đạt nhiều kết quả ấn tượng, đặc biệt trong vấn đề biên giới".

Mỹ có biến động nhân sự lớn đầu tiên dưới thời ông Donald Trump (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho biết bà Noem sẽ đảm nhận vai trò mới là đặc phái viên sáng kiến an ninh mang tên "Lá chắn châu Mỹ", dự kiến được công bố trong thời gian tới.

Dù mất chức bà Noem vẫn đăng thông điệp trên mạng xã hội X cảm ơn Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm bà vào vai trò mới, đồng thời bảo vệ những thành tích của mình trong thời gian lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ sắp nhậm chức Markwayne Mullin cho biết ông cảm thấy vinh dự khi được Tổng thống Donald Trump lựa chọn.

Ông cho biết quyết định được đưa ra khá nhanh, bản thân cảm thấy rất vinh dự khi từ một người lớn lên ở miền Tây Oklahoma nay có cơ hội phục vụ trong nội các của Tổng thống Donald Trump.

Phía đảng Dân chủ tỏ ra hài lòng với quyết định thay thế bà Noem của Tổng thống Donald Trump.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries nhận xét thẳng thắn rằng sự ra đi của bà Noem là điều "đáng hoan nghênh" và gọi nhiệm kỳ của bà tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ là "thảm họa".

Dù vậy, ông Jeffries nhấn mạnh việc thay đổi nhân sự không đủ để giải quyết những tranh cãi liên quan đến chính sách của chính quyền. Theo ông, cần có những thay đổi mạnh mẽ hơn về chính sách nhập cư và cách thức hoạt động của các cơ quan thực thi.

Cùng quan điểm, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở một cá nhân lãnh đạo mà còn ở định hướng chính sách của chính quyền.

Trong nội bộ đảng Cộng hòa, sự ủng hộ dành cho bà Noem cũng có dấu hiệu suy giảm. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết ông trân trọng những đóng góp của bà nhưng cũng thừa nhận "đã đến lúc cần có sự thay đổi".

Bà Kristi Noem, cựu thống đốc bang Nam Dakota, từng được xem là ứng viên tiềm năng cho vị trí phó tổng thống trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, bà không được lựa chọn và sau đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng An ninh Nội địa. Trong thời gian lãnh đạo bộ này, bà trở thành gương mặt tiêu biểu cho chiến dịch siết chặt nhập cư của chính quyền, bao gồm các chiến dịch trục xuất quy mô lớn do các cơ quan như Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và lực lượng tuần tra biên giới thực hiện.



