Mỹ chuẩn bị tung lá chắn laser mới có thể thay đổi cuộc chơi

GD&TĐ - Một kế hoạch mới đang mở đường cho việc triển khai rộng rãi vũ khí laser trên nhiều loại tàu chiến và căn cứ.

Phiên bản container hóa của vũ khí laser HELIOS dần thành hình

Ý tưởng phát triển phiên bản container hóa cho vũ khí laser HELIOS công suất 60kW của Hải quân Mỹ đang dần được hiện thực hóa trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ thúc đẩy việc tăng ngân sách cho các hệ thống vũ khí năng lượng định hướng có tính cơ động cao hơn.

Cấu hình được đề xuất sẽ cho phép hệ thống laser này triển khai trên nhiều loại tàu hơn, gồm: Tàu sân bay, tàu tác chiến đổ bộ, căn cứ viễn chinh trên biển, tàu vận tải quân sự và các tàu chiến mặt nước.

Khái niệm mới có thể bổ sung thêm một lớp phòng thủ tầm gần trước máy bay không người lái, xuồng tấn công tốc độ cao và tên lửa đối phương, đồng thời mở rộng khả năng sử dụng trong các nhiệm vụ phòng thủ cố định hoặc bảo vệ các cơ sở ven bờ.

Tuy nhiên, khác với hệ thống HELIOS hiện được tích hợp trên tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Preble, phiên bản container hóa có thể phải đối mặt với nguy cơ chịu tác động lớn hơn từ môi trường khắc nghiệt cũng như thiệt hại trong chiến đấu, tùy thuộc vào điều kiện triển khai thực tế.

Khái niệm container hóa này dự kiến sẽ nhận được thêm hỗ trợ thông qua khoản phân bổ ngân sách 5 triệu USD được đề xuất trong năm tài khóa 2027.

Tàu USS Preble khai hỏa vũ khí laser HELIOS. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

HELIOS có gì đáng chú ý?

Được phát triển bởi Lockheed Martin, HELIOS là vũ khí năng lượng định hướng được thiết kế để thực hiện cả nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu trực tiếp (hard-kill) và chế áp phi sát thương (soft-kill) đối với các mối đe dọa hiện đại trên không và trên biển.

Hệ thống tạo ra hơn 60kW năng lượng định hướng, đồng thời cung cấp năng lực phòng thủ nhiều lớp kết hợp các chức năng giám sát, gây lóa và tấn công bằng laser.

Lockheed Martin cho biết vũ khí này sở hữu khả năng tác chiến với lượng đạn gần như không giới hạn, chi phí cho mỗi lần khai hỏa thấp và thời gian phản ứng gần như tức thời nhờ tốc độ truyền dẫn của tia laser.

HELIOS hiện có tầm tác chiến lên tới 8km và được thiết kế để có thể nâng cấp trong tương lai, nâng công suất lên 120kW.

Hệ thống này đã được thử nghiệm trên tàu USS Preble và đã bắn hạ thành công một mục tiêu máy bay không người lái mô phỏng.