Mỹ chuẩn bị thay thế súng máy Minigun huyền thoại

Sao Đỏ |

GAU-24/A dự kiến sẽ thay thế tất cả khẩu súng máy M134 Minigun huyền thoại và các phiên bản phái sinh của nó trong Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.

Mỹ chuẩn bị thay thế súng máy Minigun huyền thọai bằng GAU - 24 / A mới - Ảnh 1.

Quân đội Mỹ có kế hoạch thay thế dòng súng máy 6 nòng M134 Minigun (ký hiệu máy bay GAU-2/A) bằng sản phẩm mới. Thông tin về việc tìm kiếm mẫu súng kế nhiệm đã được đăng tải trên ấn phẩm The War Zone (TWZ).

Mỹ chuẩn bị thay thế súng máy Minigun huyền thọai bằng GAU - 24 / A mới - Ảnh 2.

Theo thông báo, Quân đội Mỹ có kế hoạch thay thế tất cả các khẩu súng máy dựa trên thiết kế Minigun bằng một mẫu súng mới, có thể được đặt tên là GAU-24/A.

Mỹ chuẩn bị thay thế súng máy Minigun huyền thọai bằng GAU - 24 / A mới - Ảnh 3.

Việc thống nhất này sẽ giảm bớt gánh nặng hậu cần và đơn giản hóa việc bảo trì vũ khí. Các biến thể M134 được phát triển qua nhiều năm khác nhau, vì vậy không phải tất cả các bộ phận của súng máy đều có thể hoán đổi cho nhau.

Mỹ chuẩn bị thay thế súng máy Minigun huyền thọai bằng GAU - 24 / A mới - Ảnh 4.

Văn phòng Điều hành Chương trình Máy bay Không người lái và Vũ khí Tấn công (thuộc Bộ Tư lệnh Hệ thống Không quân Hải quân Hoa Kỳ) đã đưa ra yêu cầu cung cấp thông tin về khả năng của chương trình GAU-24/A.

Mỹ chuẩn bị thay thế súng máy Minigun huyền thọai bằng GAU - 24 / A mới - Ảnh 5.

Hải quân Mỹ dự kiến sẽ nhận được năm khẩu súng máy đầu tiên trong vòng 12 tháng kể từ khi hợp đồng được ký kết. Công việc chế tạo súng dự kiến sẽ bắt đầu vào năm tài chính 2027. Ước tính sơ bộ cho thấy việc thay thế loại vũ khí này sẽ mất hơn 3 năm.

Mỹ chuẩn bị thay thế súng máy Minigun huyền thọai bằng GAU - 24 / A mới - Ảnh 6.

Súng máy nòng xoay M134 được đưa vào sử dụng từ năm 1960. Hệ thống truyền động điện cho phép tốc độ bắn lên đến 6.000 viên/phút. Vũ khí này sử dụng loại đạn 7,62 x 51 mm NATO.

Mỹ chuẩn bị thay thế súng máy Minigun huyền thọai bằng GAU - 24 / A mới - Ảnh 7.

Không chỉ riêng Mỹ, loại vũ khí tương tự cũng đã được Quân đội Nga sử dụng khi vào tháng 5 năm 2025, một khẩu súng máy 4 nòng GShG, được sử dụng để chống lại máy bay không người lái, đã xuất hiện trong khu vực chiến sự.

Mỹ chuẩn bị thay thế súng máy Minigun huyền thọai bằng GAU - 24 / A mới - Ảnh 8.

Được gắn ở phía sau một chiếc xe bán tải, khẩu súng này được trang bị kính ngắm và màn hình hiển thị ảnh nhiệt, mang lại khả năng tác chiến rất ưu việt..

Cảnh báo khẩn tới hàng triệu người dùng Internet: Nhận được bức hình như thế này hãy cảnh giác
