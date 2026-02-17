Mỹ chuẩn bị cho chiến dịch quân sự kéo dài tại Iran

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi.

Xung đột kéo dài

Hãng Reuters dẫn lời hai quan chức chính quyền Mỹ giấu tên, rằng quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công.

Washington đã tăng cường áp lực quân sự lên Tehran trong bối cảnh các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Cộng hòa Hồi giáo Iran mới đây tuyên bố sẵn sàng cho cả ngoại giao và đối đầu quân sự.

Các quan chức này nói với Reuters rằng một chiến dịch quân sự chống lại Iran có thể leo thang thành "một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn nhiều" so với những gì đã từng xảy ra giữa hai quốc gia.

Theo lời một quan chức, như một phần của chiến dịch có thể xảy ra, Washington có thể tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở nhà nước và an ninh của Iran, chứ không chỉ riêng cơ sở hạ tầng hạt nhân, nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể nào về kế hoạch này.

Các nguồn tin cho biết Washington "hoàn toàn" dự đoán Tehran sẽ đáp trả, dẫn đến "các cuộc tấn công và trả đũa qua lại kéo dài trong một khoảng thời gian".

Các quan chức từ hai nước đã gặp nhau tại Oman hồi đầu tháng này trong các cuộc đàm phán đầu tiên kể từ các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran năm ngoái.

Cả hai bên đều mô tả các cuộc đàm phán là tích cực và nhất trí tổ chức các cuộc tham vấn tiếp theo. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã nhắc lại rằng chương trình hạt nhân của Tehran là vì mục đích hòa bình và loại trừ khả năng từ bỏ làm giàu uranium.

Các nguồn tin của RT tại Bộ Ngoại giao Iran cho biết, vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra tại Geneva vào thứ Ba.

Đầu tuần này, ông Araghchi nói rằng đã mất lòng tin với Mỹ sau khi ném bom nước ông giữa lúc đàm phán đang diễn ra vào tháng 6/2025. Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng Iran sẵn sàng cho một cuộc đối đầu quân sự nếu ngoại giao thất bại.

Tháng trước, đài NBC News đưa tin, ông Trump muốn bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran phải "nhanh chóng và dứt khoát" và tránh một cuộc xung đột kéo dài.

Các cố vấn của ông Trump không thể đảm bảo rằng một cuộc tấn công quân sự của Mỹ sẽ dẫn đến sự thay đổi lãnh đạo tại Cộng hòa Hồi giáo Iran và bày tỏ lo ngại rằng Mỹ có thể không có đủ nguồn lực trong khu vực để đối phó với phản ứng tiềm tàng.

Cùng với đó, tổng thống Mỹ cũng mô tả việc thay đổi chế độ ở Cộng hòa Hồi giáo Iran là "điều tốt nhất có thể xảy ra". Trong nỗ lực gia tăng áp lực lên Tehran, ông Trump cũng cảnh báo rằng cái mà ông gọi là hạm đội tàu khổng lồ của Mỹ đã được điều động về phía Tehran.

Điều kiện của Iran

Trước áp lực quân sự của Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi, cho biết nước này sẵn sàng thỏa hiệp với Mỹ về vấn đề hạt nhân, với điều kiện Washington phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

"Nếu chúng tôi nhìn thấy sự chân thành từ phía họ, tôi tin rằng hai bên sẽ tiến tới được một thỏa thuận", Thứ trưởng Majid Takht-Ravanchi cho biết khi đề cập nỗ lực đàm phán với Mỹ.

Ông Takht-Ravanchi cho biết Tehran sẵn sàng thỏa hiệp để đạt thỏa thuận với Washington, trong đó có pha loãng uranium làm giàu cao, nhưng Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang làm tê liệt nền kinh tế Iran.

Khi được hỏi liệu Tehran có chấp nhận vận chuyển hơn 400kg uranium làm giàu cao ra khỏi đất nước hay không, quan chức Iran không loại trừ khả năng nước này sẽ đồng ý thỏa hiệp. "Vẫn còn quá sớm để nói điều gì sẽ xảy ra trong quá trình đàm phán", ông cho biết.

Một số quốc gia, trong đó có Nga, đã đề nghị tiếp nhận và xử lý lượng uranium trên, song Iran tới nay vẫn từ chối.

Hiện còn nhiều điều chưa rõ ràng về số phận của kho dự trữ gồm hơn 400kg uranium làm giàu ở mức 60% tại Iran. Kho dự trữ này được thanh sát viên hạt nhân nhìn thấy lần cuối vào ngày 10/6/2025, trước thời điểm Israel và Mỹ tập kích các cơ sở hạt nhân ở Iran.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran đã làm giàu uranium lên mức 60%, vượt xa giới hạn 3,67% được quy định trong thỏa thuận hạt nhân đã hết hiệu lực mà nước này ký với các cường quốc hồi năm 2015.

Con số trên cũng gần với mức 90% cần thiết để chế tạo bom nguyên tử. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi Iran ngừng hoàn toàn làm giàu uranium.

"Ngừng hoàn toàn làm giàu uranium không còn là vấn đề nữa. Đối với Iran, điều này không còn nằm trên bàn đàm phán", ông Takht-Ravanchi cho hay.