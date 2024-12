Chiến đấu cơ F16

Bộ Ngoại giao Mỹ đã bật đèn xanh cho một Chương trình Bán vũ khí quân sự cho nước ngoài (FMS) tiềm năng cho Ukraine, bao gồm các dịch vụ bảo dưỡng máy bay F-16 và thiết bị đi kèm, với giá trị ước tính là 266,4 triệu USD.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) đã chính thức thông báo cho Quốc hội, hoàn tất quy trình chứng nhận bắt buộc.

Yêu cầu của chính phủ Ukraine bao gồm một loạt các tài sản đa dạng để nâng cao chương trình F-16 của mình. Các mục chính trong đề xuất bao gồm Hệ thống lập kế hoạch nhiệm vụ chung (JMPS) và Bộ dụng cụ mở khóa đơn giản AN/PYQ-10.

Gói này cũng bao gồm các sửa đổi hệ thống nhỏ, hỗ trợ bảo trì và tham gia Chương trình cải tiến thành phần động cơ. Ngoài ra, nó bao gồm các bộ phận thay thế và sửa chữa, vật tư tiêu hao và phụ kiện; dịch vụ hỗ trợ sửa chữa và trả lại; và các hệ thống hỗ trợ liên quan.

Các yếu tố khác bao gồm cả việc cung cấp các ấn phẩm và tài liệu liên quan, đào tạo nhân sự, thiết bị đào tạo và các nghiên cứu và khảo sát toàn diện.

Thỏa thuận này còn mở rộng thêm các dịch vụ hỗ trợ về kỹ thuật và hậu cần từ cả nhân viên chính phủ Mỹ và các nhà thầu, cùng với các yếu tố chương trình liên quan khác.

Tổng chi phí ước tính là 266,4 triệu USD phản ánh khoản đầu tư chiến lược vào năng lực phòng thủ của Ukraine. Sáng kiến này phù hợp với chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ, củng cố an ninh của một quốc gia đối tác đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế ở châu Âu.

Việc bán này được định hướng sẽ tăng cường đáng kể khả năng của Ukraine trong việc chống lại các mối đe dọa hiện tại và mới nổi. Bằng cách tăng cường khả năng phòng không, Ukraine sẽ được trang bị tốt hơn để tiến hành các hoạt động tự vệ và an ninh khu vực.

Lực lượng vũ trang Ukraine có vị thế tốt để tích hợp các thiết bị và dịch vụ được đề xuất một cách liền mạch, đảm bảo hiệu quả hoạt động và củng cố cơ sở hạ tầng quốc phòng tổng thể của họ.

Ukraine đã nhận được máy bay chiến đấu F-16 từ nhiều nguồn, với việc giao hàng bắt đầu vào năm 2023 theo "liên minh máy bay chiến đấu" quốc tế. Đan Mạch đã cam kết cung cấp 19 máy bay, với lô hàng đầu tiên sẽ đến vào tháng 8/2024.

Na Uy, sau khi nhận được sự chấp thuận của Mỹ, sẽ gửi 22 máy bay F-16, bao gồm cả máy bay đang hoạt động và máy bay dự kiến dùng làm phụ tùng thay thế.

Việc đào tạo cho phi công và nhân viên bảo dưỡng Ukraine đang được tiến hành, với sự hỗ trợ đáng kể từ Đan Mạch và các thành viên liên minh khác.

Máy bay F-16 được cải tiến để phù hợp với nhu cầu hoạt động của Ukraine, với cấu hình nhấn mạnh vào khả năng chiến đấu không đối không và tấn công mặt đất.

Mỹ đã chấp thuận các đợt chuyển giao này vào năm 2023, cấp phép chính thức theo các điều kiện cụ thể liên quan đến mục đích sử dụng cuối cùng và an ninh hoạt động.

Những máy bay này dự kiến sẽ tăng cường khả năng phòng không của Ukraine và nâng cao năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga, đồng thời tích hợp liền mạch vào lực lượng vũ trang của nước này nhờ nền tảng đào tạo và hậu cần trước đó.

Ngoài ra, những chiếc F-16 này còn mang đến cho Ukraine khả năng tương tác với lực lượng NATO, một yếu tố quan trọng trong bối cảnh xung đột đang diễn ra. Các máy bay loại này, với radar mạnh mẽ, khả năng tác chiến điện tử và tính linh hoạt trong các nhiệm vụ, giúp tăng cường đáng kể khả năng không chiến của Ukraine trước một đối thủ tiên tiến về mặt kỹ thuật.