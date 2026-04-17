Mỹ cảnh báo nguy cơ 80% vệ tinh của thế giới bị phá hủy bởi vũ khí hạt nhân Nga

Theo một bài đăng trên tờ báo uy tín The Times của Anh, Nga đang lên kế hoạch triển khai một thiết bị hạt nhân chuyên dụng trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp. Các chuyên gia ước tính việc kích nổ vũ khí này trong không gian có thể gây ra hậu quả thảm khốc đối với cơ sở hạ tầng công nghệ toàn cầu.

Xung điện từ mạnh và tác động bức xạ có thể ngay lập tức vô hiệu hóa tới 80% tổng số vệ tinh hiện có trên các quỹ đạo khác nhau. Điều này không chỉ đe dọa tới hệ thống quân sự mà còn cả lĩnh vực dân sự, đưa nhân loại trở về thời kỳ tiền kỹ thuật số.

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ đã đưa ra cảnh báo chính thức, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh toàn cầu.

Nhân vật trên tuyên bố rằng kịch bản như vậy nếu xảy ra sẽ dẫn đến sự tê liệt hoàn toàn đối với các hệ thống tình báo quân sự và chỉ huy kiểm soát.

Vũ khí diệt vệ tinh của Nga đang khiến phương Tây lo ngại sâu sắc.

Hậu quả sẽ ảnh hưởng đến mọi người trên hành tinh, bởi vì việc phá hủy chòm sao vệ tinh sẽ dẫn đến sự gián đoạn toàn cầu của internet, thông tin liên lạc di động và các hệ thống định vị GPS quan trọng.

Thiếu khả năng theo dõi bằng vệ tinh, không chỉ các hệ thống vũ khí hiện đại sẽ bị tê liệt, mà cả hàng không dân dụng, vận tải biển và những tổ chức tài chính, vốn hoạt động trực tiếp phụ thuộc vào việc đồng bộ hóa thời gian chính xác và truyền dữ liệu qua không gian.

Các cơ quan Chính phủ tại Mỹ lưu ý việc phát triển một loại vũ khí như vậy vi phạm thỏa thuận quốc tế cơ bản về sử dụng không gian vũ trụ một cách hòa bình và đòi hỏi phản ứng ngay lập tức từ cộng đồng quốc tế.