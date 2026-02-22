Mỹ cân nhắc tấn công quân sự Iran trong vài ngày tới, kế hoạch ở mức "nâng cao", Tehran đáp trả

Mỹ cân nhắc tấn công quân sự "hạn chế"

Ngoại trưởng Iran cho biết ông dự kiến sẽ có bản dự thảo đề xuất phản hồi trong vòng vài ngày sau cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ tuần này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nói ông đang cân nhắc các cuộc tấn công quân sự hạn chế.

Tổng thống Mỹ đã ra lệnh tăng cường lực lượng hải quân quy mô lớn, bao gồm việc điều chuyển các tàu sân bay và các tàu chiến khác ở Trung Đông. Hai quan chức Mỹ nói với Reuters rằng kế hoạch quân sự của Mỹ đã đạt đến giai đoạn nâng cao, bao gồm cả các lựa chọn tấn công nhắm vào các cá nhân.

Mỹ điều các tàu chiến đến khu vực Trung Đông

Theo Wall Street Journal, nếu được phê chuẩn, đợt tấn công đầu tiên có thể diễn ra trong vài ngày tới, nhắm vào một số mục tiêu quân sự hoặc cơ quan chính quyền. Nếu Iran vẫn từ chối chấm dứt làm giàu uranium, Mỹ có thể mở rộng chiến dịch, tấn công quy mô lớn hơn.

Hôm thứ Năm, ông Trump đã cho Tehran thời hạn từ 10 đến 15 ngày để đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp hạt nhân kéo dài hai bên hoặc phải đối mặt với "những điều thực sự tồi tệ".

Khi được hỏi hôm thứ Sáu liệu ông có đang cân nhắc một cuộc tấn công hạn chế để gây áp lực buộc Iran phải đạt được thỏa thuận hay không, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông đang cân nhắc.

Tổng thống Mỹ cũng nói thêm rằng Tehran tốt hơn hết nên đàm phán một thỏa thuận công bằng.

Ngoại trưởng Iran: Không thể xóa bỏ chương trình hạt nhân

Tuần này, ông Araghchi đã có các cuộc thảo luận gián tiếp tại Geneva với đặc phái viên Steve Witkoff, và Jared Kushner, con rể ông Trump và cho biết hai bên đã đạt được sự hiểu biết về các "nguyên tắc chỉ đạo" nhưng điều đó không có nghĩa là thỏa thuận sắp đạt được.

Ngoại trưởng Iran Araghchi cho biết ông có một dự thảo đề xuất "trong 2 hoặc 3 ngày tới" để các quan chức cấp cao của Iran xem xét, và có thể sẽ có thêm các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran trong khoảng một tuần nữa.

Trong các cuộc đàm phán ở Geneva, Mỹ không tìm cách chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium và Iran cũng không đề nghị đình chỉ việc làm giàu, ông Araghchi cho hay.

"Điều chúng ta đang thảo luận hiện nay là làm thế nào để đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm cả việc làm giàu, là vì mục đích hòa bình và sẽ duy trì như vậy", ông nói.

Tehran và Washington nối lại đàm phán hạt nhân từ ngày 6/2, sau khi các cuộc đối thoại trước đó sụp đổ do cuộc không kích nhằm vào Iran của Israel.

Mỹ muốn mở rộng phạm vi đàm phán sang các vấn đề phi hạt nhân như kho tên lửa của Tehran. Trong khi đó, Iran chỉ sẵn sàng thảo luận về khả năng hạn chế chương trình hạt nhân để được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, không chấp nhận ngừng hoàn toàn làm giàu uranium và không thương lượng về tên lửa.

Phát biểu trên kênh truyền hình cáp MS Now của Mỹ, Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi, cho biết không có "giải pháp quân sự" nào cho chương trình hạt nhân của Iran. Ông nói: "Điều đó đã được thử nghiệm vào năm ngoái. Đã có những cuộc tấn công lớn vào các cơ sở của chúng tôi, giết hại và ám sát các nhà khoa học, nhưng không thể xóa bỏ chương trình hạt nhân của chúng tôi".