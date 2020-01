Mỹ cân nhắc ngừng trang bị máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất

Đài BBC (Anh) cho biết máy bay không người lái có các tác dụng như tìm kiếm-cứu nạn, nghiên cứu, theo dõi…



Sau khi núi lửa tại Hawaii phun trào trong tháng 5/2018, các nhà khoa học Mỹ đã sử dụng máy bay không người lái để giải cứu một người đàn ông. Đi theo máy bay không người lái này, người đàn ông đã thoát khỏi khu rừng.

Nhưng rất nhiều máy bay không người lái lại do các công ty Trung Quốc sản xuất. Hiện tại Mỹ “đóng băng” dòng máy bay không người lái này do lo ngại nguy cơ bị do thám. Tờ Financial Times cũng đã đưa tin về việc phi đội máy bay không người lái bị “đắp chiếu”.

Bộ Nội vụ Mỹ đã sử dụng máy bay không người lái trong nhiều năm. Nhưng lãnh đạo của bộ này là ông David Bernhardt đang quan ngại về khả năng máy bay không người lái bị sử dụng để do thám.

Bộ Nội vụ Mỹ đang xem xét về chương trình máy bay không người lái dân sự của cơ quan này để ra quyết định có nên duy trì hay không. Trong thời điểm này, đại diện của Bộ Nội vụ Mỹ xác nhận nhiều máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất đã bị cho ngưng hoạt động.

Tổng thống Donald Trung từng cho rằng lãnh đạo Trung Quốc đã lừa dối Mỹ và các cơ quan tình báo của Trung Quốc theo dõi người dân Mỹ. Phía Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc này.

Tổng thống Trump đã lên lịch ký kết thỏa thuận thương mại với lãnh đạo Trung Quốc. Tuy nhiên, vấn đề cơ bản vẫn chưa được giải quyết như tranh chấp về công nghệ. Các quan chức Mỹ từng nói rằng Huawei và nhiều công ty Trung Quốc có thể là mối đe dọa về an ninh.

Một số nhà phân tích cho rằng tranh chấp này không chỉ vì an ninh quốc gia mà còn vì thị phần. Họ coi chính sách của Mỹ là một hình thức của bảo hộ. Và nay các máy bay không người lái đang nằm ở tâm điểm của tranh chấp Mỹ-Trung Quốc.

Máy bay không người lái do công ty DJI sản xuất. Ảnh: Getty Images

Nhiều máy bay không người lái mà các nhà khoa học Mỹ sử dụng do công ty Trung Quốc DJI sản xuất. Các quan chức Mỹ từng bày tỏ lo ngại về DJI. Nhân viên tại một văn phòng di cư của Mỹ trong năm 2017 từng nói rằng máy bay không người lái của DJI có thể thu thập thông tin về các cơ sở của Mỹ và truyền dữ liệu về Bắc Kinh.

Nhà phân tích Sarah Cook tại tổ chức phi chính phủ Freedom House (Mỹ) cho biết có khả năng phía các công ty Trung Quốc chuyển dữ liệu do thám đến tay các quan chức ở Bắc Kinh.

Ông David Fidler tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (Mỹ) đánh giá: “Tôi nghi ngờ Chính phủ Trung Quốc sử dụng máy bay không người lái để tiến hành do thám quy mô lớn”. Ông Fidler cũng nhiều chuyên gia khác thừa nhận không thể nắm rõ được chính xác lượng thông tin mà các máy bay không người lái thu thập được.

Đánh giá thực chất từ Bộ Nội vụ chưa được công bố chính thức nhưng các nhà khoa học vẫn đang chờ đợi và băn khoăn về số phận của các máy bay không người lái.