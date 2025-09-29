Mỹ cân nhắc gửi tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 28/9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết: "Chúng tôi đang có các cuộc thảo luận liên quan đến Tomahawk... Quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống Trump đưa ra".

Ông lưu ý rằng Tổng thống Trump sẽ hành động vì lợi ích của Mỹ, đây là nguyên tắc cốt lõi trong các quyết định về chính sách đối ngoại và quốc phòng của ông.

Trước đó, tờ Wall Street Journal (WSJ) và Telegraph đồng loạt đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp tên lửa Tomahawk tại cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tuần trước.

Theo WSJ , ông Trump không phản đối đề nghị này, đồng thời để ngỏ khả năng dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất trong các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Nga, nhưng chưa đưa ra cam kết cụ thể nào trong cuộc họp. Theo Axios , trước đây, tổng thống đã từng phản đối việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Cũng trong ngày 28/9, trả lời Fox News về việc cung cấp tên lửa cho Ukraine, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Keith Kellogg nhấn mạnh "quyết định vẫn chưa được đưa ra". Ông lưu ý rằng, tổng thống Ukraine đã đề nghị Tổng thống Trump cung cấp Tomahawk. Loại tên lửa này có tầm bắn lên tới 2.500 km và có thể trang bị đầu đạn hạt nhân.

Nga nhiều lần cảnh báo, việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ không thay đổi được cục diện cuộc chiến mà chỉ làm tăng nguy cơ leo thang, thậm chí dẫn tới xung đột trực tiếp giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).