The War Zone (TWZ) dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, "các cuộc khảo sát thực địa đang được tiến hành để xem liệu có nên điều thêm thiết bị quân sự đến khu vực này hay không". Vị quan chức này không cung cấp thông tin chi tiết về loại thiết bị cũng như mốc thời gian đưa ra quyết định.

Máy bay AC-130 Ghostrider, P-8A Poseidon và một máy bay vận tải C-40 Clipper xuất hiện tại căn cứ không quân Comalapa của El Salvador.

Được biết, theo thông tin từ New York Times và các nhà điều tra nguồn mở, dấu hiệu về sự hiện diện ngày càng lớn của quân đội Mỹ tại khu vực này đã trở nên rõ rệt hơn. Có ít nhất ba máy bay quân sự Mỹ ở El Salvador (một quốc gia Trung Mỹ), bao gồm một máy bay chiến đấu AC-130 Ghostrider, một máy bay trinh sát P-8A Poseidon của hải quân, và một máy bay vận tải C-40 Clipper không có biển hiệu.

AC-130 là máy bay chiến đấu hạng nặng, có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu mặt đất trong đêm, trong khi P-8A Poseidon là máy bay tuần tra hàng hải tiên tiến, có thể phát hiện các mục tiêu nhỏ trong khu vực rộng lớn. Một số chuyên gia cho rằng hai loại máy bay này có thể phối hợp tác chiến: P-8A phát hiện mục tiêu, còn AC-130 theo dõi và tiêu diệt.

C-40 thường được sử dụng làm máy bay vận tải, một số còn đảm nhiệm vai trò vận chuyển. Chiếc máy bay này đặc biệt gây chú ý khi được phát hiện bay cùng các máy bay giám sát.

Theo giới quan sát, máy bay này hiếm khi được nhìn thấy ở nơi công cộng, và việc triển khai nó đến El Salvador, đặc biệt là cùng với một máy bay tấn công là "rất bất thường".

Trước đó, Reuters đưa tin quân đội Mỹ đang tiến hành nâng cấp một căn cứ hải quân thời Chiến tranh Lạnh đã bị bỏ hoang từ lâu ở vùng Caribe. Động thái này được xem là bước chuẩn bị cho việc tăng cường các hoạt động quân sự của Washington trong khu vực.

Giới phân tích cho rằng, việc Mỹ xem xét triển khai thêm khí tài quân sự đến Caribe và khôi phục một số cơ sở hải quân cũ cho thấy Washington đang muốn tăng cường năng lực giám sát và răn đe trong khu vực, song đồng thời cũng làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng.