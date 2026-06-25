Mỹ biến đổi máy bay ném bom B-52 thành "xe tải tên lửa"

Ra đời từ những năm 1950, máy bay ném bom B-52 vẫn được Mỹ duy trì đến giữa thế kỷ này nhờ loạt nâng cấp công nghệ và chiến thuật tác chiến từ xa.

Dù đã hơn 70 năm tuổi, B-52 Stratofortress của Mỹ vẫn đều đặn xuất hiện trong các chiến dịch quân sự trên khắp thế giới.

Theo WION, thay vì lao thẳng vào vùng hỏa lực dày đặc, loại máy bay này nay đảm nhận vai trò hoàn toàn khác: Một "xe tải tên lửa" mang theo khối lượng vũ khí khổng lồ và khai hỏa từ khoảng cách an toàn.

Giới chuyên gia đánh giá B-52 khó có thể sống sót nếu trực tiếp đối đầu với các mạng lưới phòng không hiện đại như S-400 của Nga do tiết diện phản xạ radar rất lớn.

B-52 Stratofortress vẫn giữ vai trò chủ lực trong năng lực tấn công tầm xa của Không quân Mỹ dù đã hơn 70 năm tuổi. Ảnh: WION

Chính vì vậy, Không quân Mỹ đã thay đổi cách sử dụng loại máy bay này, tập trung vào chiến thuật tấn công ngoài tầm với.

Theo đó, B-52 sẽ hoạt động ở không phận an toàn, cách xa mục tiêu hàng ngàn km, rồi phóng tên lửa hành trình hoặc vũ khí siêu vượt âm để đánh trúng các trận địa radar và cơ sở quân sự của đối phương.

Trong trường hợp bị máy bay đối phương áp sát hoặc tên lửa khóa mục tiêu, B-52 được bảo vệ bởi các hệ thống tác chiến điện tử tối tân. Phi hành đoàn có thể sử dụng thiết bị gây nhiễu radar cùng các mồi bẫy nhiệt nhằm đánh lạc hướng tên lửa đang lao tới.

Không quân Mỹ cũng trang bị cho B-52 các mồi nhử thông minh MALD. Những thiết bị này có thể mô phỏng đặc tính bay và tín hiệu radar của máy bay thật, khiến đối phương nhầm lẫn và tiêu tốn nhiều tên lửa đánh chặn vào các mục tiêu giả.

Ảnh: WION

Song song đó, chương trình hiện đại hóa B-52J trị giá hàng chục tỉ USD đang mang đến cho dòng máy bay này radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) thế hệ mới, hệ thống liên kết dữ liệu hiện đại và buồng lái kỹ thuật số với màn hình cỡ lớn.

Một trong những yếu tố giúp B-52 có tuổi thọ đáng kinh ngạc nằm ở kết cấu khung thân cực kỳ bền bỉ.

Được thiết kế trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh để chịu đựng môi trường khắc nghiệt của chiến tranh hạt nhân, nhiều chiếc B-52 hiện nay vẫn còn cách khá xa giới hạn mỏi của vật liệu.

Ngoài ra, việc thay thế động cơ cũ bằng động cơ Rolls-Royce F130 mới được kỳ vọng sẽ giúp B-52 tiếp tục phục vụ đến tận những năm 2050.

Trong các kịch bản xung đột tương lai, B-52 cũng không phải tác chiến đơn độc. Các oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider sẽ đóng vai trò mở đường, phá vỡ mạng lưới phòng không đối phương trước khi B-52 tiến hành phóng lượng lớn tên lửa và vũ khí dẫn đường chính xác từ khoảng cách an toàn.