Giới chức Mỹ hôm 07/01 đã chính thức xác nhận việc bắt giữ tàu chở dầu “Marinera” (trước đó mang tên “Bella 1”) của Nga ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương, theo lệnh của một tòa án liên bang Hoa Kỳ vì con tàu này đã vi phạm chế độ trừng phạt, liên quan đến lệnh “phong tỏa hoạt động vận chuyển dầu của Venezuela”.

Bộ Chỉ huy Châu Âu của Quân đội Hoa Kỳ cho biết, chiến dịch có sự tham gia của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, phối hợp cùng lực lượng đặc nhiệm của Lầu Năm Góc đã bắt giữ thành công một tàu được cho là thuộc “Hạm đội Bóng tối” của Nga.

Hiện tại, tàu Marinera đã đổi hướng di chuyển và được cho là đang bị các lực lượng Mỹ áp tải hướng về phía Scotland.

Trong khi đó, tiếp tục có thêm 5 tàu chở dầu khác hiện đang neo đậu ngoài khơi Venezuela đã đổi quốc kỳ sang Nga để tránh bị Mỹ bắt giữ. Trước đó, cũng đã có hơn 10 tàu đã treo cờ Nga để hy vọng thoát khỏi sự truy bắt của Mỹ.

Thủy thủ đoàn của những con tàu này có thể đã được truyền cảm hứng từ tàu chở dầu Bella 1, vốn đã đổi tên thành Marinera có cảng nhà ở Sochi và sơn lại cờ Nga để lẩn tránh sự truy đuổi của Mỹ kể từ ngày 23 tháng 12.

Sau khi vụ bắt giữ xảy ra, một số chuyên gia quân sự và phóng viên chiến trường Nga đã kêu gọi Moscow thực thi các biện pháp đáp trả cứng rắn bằng cách áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty cung cấp vũ khí, linh kiện năng lượng và các thiết bị quốc phòng khác cho Ukraine.

Theo chuyên gia Yuri Baranchik, Nga cũng cần trừng phạt đối với các tàu nước ngoài vận chuyển vũ khí cho quân đội và linh kiện phục vụ việc khôi phục năng lượng cho Ukraine, sử dụng tàu hải quân và lực lượng cảnh sát biển tiến hành truy lùng và bắt giữ các con tàu nước ngoài này, bất kể chúng mang quốc tịch gì.

Đồng thời, cũng đã đến lúc Nga cần lập danh sách “Hạm đội bóng tối” của Ukraine và chặn bắt chúng trên khắp các đại dương trên thế giới.

Ông Yuri Baranchik chỉ ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin cần tỏ thái độ cứng rắn với phương Tây để ngăn chặn tình trạng này tái diễn.

“Nếu Mỹ bắt giữ một tàu của Nga, Nga sẽ bắt giữ hai tàu phương Tây, nếu phương Tây đánh chìm một tàu chở dầu Nga, Moscow phải phá hủy ba tàu của họ” - ông Baranchik nêu rõ.