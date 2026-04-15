Mỹ bất ngờ nới lỏng trừng phạt quốc gia đang có hơn 300 tỷ thùng dầu

Y Vân |

Mỹ đang từng bước tái xây dựng quan hệ với quốc gia Mỹ Latinh này.

Thứ Ba (14/4), Mỹ đã nới lỏng lệnh trừng phạt đối với ngân hàng trung ương Venezuela, quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới với ước tính 300 tỷ thùng, trong động thái mới nhất của chính quyền ông Trump nhằm tái xây dựng quan hệ với quốc gia Mỹ Latinh.

Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép cho phép thiết lập các liên kết thương mại với ngân hàng trung ương và các tổ chức khác, bao gồm Banco Universal, Banco Digital de los Trabajadores và Banco del Tesoro.

Động thái này sẽ cho phép các ngân hàng Venezuela tham gia vào các giao dịch tài chính vốn trước đây bị hạn chế, bao gồm chuyển khoản online, dịch vụ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và các hoạt động khác.

Động thái này diễn ra 2 tuần sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, người lên nắm quyền sau khi Washington bắt giữ người tiền nhiệm Nicolas Maduro trong một chiến dịch quân sự đầu tháng 1.

Quan hệ giữa Washington và Caracas đã ấm lên kể từ khi ông Maduro bị lật đổ. Tổng thống lâm thời Rodriguez tuân thủ yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Caracas mở cửa ngành công nghiệp dầu khí đối với các công ty Mỹ. Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới, ước tính hơn 300 tỷ thùng.

Mỹ đã nới lỏng lệnh cấm vận dầu mỏ kéo dài 7 năm đối với Venezuela và cấp giấy phép cho phép một số tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại nước này với một số điều kiện nhất định.

Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela cũng đã nối lại hoạt động vào tháng trước sau 7 năm.

Theo Reuters﻿

