Mỹ bất ngờ mang tin vui cho Nga, đẩy châu Âu vào thế khó

Hải Hưng |

Bộ Tài chính Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt cho phép chủ hàng bán, vận chuyển và dỡ các lô dầu Nga đã được chất lên tàu trước ngày 17-4, theo TASS

Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố cơ chế miễn trừ mới, cho phép các bên liên quan tiếp tục bán, vận chuyển hoặc dỡ hàng đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ xuất xứ từ Nga đến ngày 16-5.

Tuy nhiên, cơ chế này chỉ áp dụng với các lô hàng đã được chuyển lên tàu trước ngày 17-4. Điều đó đồng nghĩa Washington chỉ nới trong phạm vi 1 tháng đối với lượng dầu Nga đã ở trên biển, thay vì mở rộng cho các lô hàng mới.

Giấy phép mới thay thế giấy phép tương tự được ban hành ngày 19-3, vốn đã hết hiệu lực hôm 11-4. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh giữa xung đột liên quan Mỹ, Israel và Iran.

Tàu chở dầu Umba (trái) và Shturman Albanov của Nga. Ảnh: TASS

Quyết định trên được chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ không gia hạn cơ chế miễn trừ, vốn cho phép các nước mua dầu Nga mà không phải đối mặt ngay với lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của tổng thống Nga, cho biết cơ chế miễn trừ đầu tiên của Mỹ có thể giải phóng 100 triệu thùng dầu thô Nga, tương đương gần 1 ngày sản lượng dầu toàn cầu.

Việc tạm nới lỏng lệnh trừng phạt có thể giúp tăng nguồn cung dầu thế giới trong ngắn hạn. Dù vậy, giá dầu vẫn chịu sức ép khi eo biển Hormuz từng bị đóng cửa một phần.

Các cơ chế miễn trừ này khiến bài toán trừng phạt của phương Tây với Moscow trở nên phức tạp hơn, tăng nguy cơ làm sâu sắc thêm bất đồng giữa các đồng minh với Mỹ.

Thực tế, phản ứng trước các quyết định của Mỹ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng đây không phải thời điểm để nới lỏng lệnh trừng phạt dầu Nga, đặc biệt khi cuộc xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn.

Iran ngày 17-4 thông báo mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến hàng hải đặc biệt quan trọng với vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, dữ liệu từ Marine Traffic cho thấy nhiều tàu hàng vẫn chưa sẵn sàng đi qua khu vực này do lo ngại thủy lôi và thiếu hướng dẫn an toàn.


Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
