Các tàu này bao gồm: Tàu sân bay USS Abraham Lincoln, các tàu khu trục USS Bainbridge, USS Thomas Hudner, USS Frank E. Petersen Jr., USS Delbert D. Black, USS John Finn, USS Michael Murphy, USS Mitscher, USS Pinckney, USS Rafael Peralta, USS Spruance, USS Milius, cùng nhóm tàu đổ bộ Tripoli với tàu USS Tripoli, USS New Orleans, USS Rushmore.

Hiện chưa rõ chính xác vị trí của từng con tàu, hoặc tàu nào đang tham gia chiến dịch phong toả. Các báo cáo trước đây cho thấy, những con tàu này phân tán trong khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Riêng tàu USS Abraham Lincoln, ảnh vệ tinh chụp hôm 11/4 cho thấy con tàu đang ở rìa phía đông của Vịnh Oman, cách bờ biển Iran khoảng 200 km về phía nam, vị trí gần nhất mà nó được quan sát thấy ở vùng Vịnh kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford, từng tham gia các hoạt động của Mỹ trong cuộc chiến với Iran, đã được chuyển đến Hy Lạp để sửa chữa vào tháng trước, nhưng hiện đang hoạt động ở phía đông Địa Trung Hải, theo dữ liệu công khai từ USNI News . Con tàu này được một số tàu khu trục và các tàu hỗ trợ khác hộ tống, nhưng sẽ cần phải đi qua kênh đào Suez hoặc ra khỏi Địa Trung Hải và vòng quanh châu Phi trước khi có thể hỗ trợ việc phong tỏa hàng hải ở Iran.

Trong khi đó, tàu sân bay USS George H.W. Bush của Mỹ và ba tàu hộ tống đang di chuyển vòng quanh châu Phi trên đường đến Vịnh Ba Tư.

Theo USNI News , Mỹ đã cho các tàu trung lập thời hạn đến 10h ngày 13/4 (giờ Mỹ) để rời các cảng của Iran.

Ít nhất hai tàu chở dầu đã quay đầu tránh eo biển Hormuz ngay sau khi Mỹ bắt đầu phong tỏa, theo trang theo dõi tàu biển MarineTraffic . Dữ liệu cho thấy, tàu chở dầu Rich Starry đã đổi hướng chỉ vài phút sau khi tiếp cận điểm thắt cổ chai, trong khi một tàu khác, tàu chở dầu Ostria, cũng quay đầu sau khi đến gần eo biển.