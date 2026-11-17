Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Mỹ đã công bố tên gọi B94 cho loại bom hạt nhân hàng không mới của nước này.

Thông tin này được trang The War Zone đăng tải, đồng thời lưu ý đến dòng liên quan trong các tài liệu ngân sách. Việc chỉ định tên gọi như vậy được phát hiện trong một tài liệu giải thích về dự án tài trợ của Bộ Năng lượng Mỹ cho năm tài chính 2027.

Dự thảo ngân sách cho chương trình B94 bao gồm thêm 77,108 triệu USD. Tuy nhiên, tài liệu này không chứa thông tin về đặc điểm của loại bom hàng không mới, thiết kế của nó, hoặc các chi tiết khác.

Như bài báo đã lưu ý, nếu B94 thực sự là ký hiệu chỉ định một loại bom hạt nhân mới dành cho máy bay, thì đây là tên gọi mới đầu tiên thuộc loại này trong hơn 3 thập kỷ.

Một đoạn trích từ tài liệu giải thích của Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Mỹ, trong đó đề cập đến ký hiệu B94.

Sản phẩm phát triển trước đó, được đánh số là bom hạt nhân B90 - Bom tấn công/xâm nhập dưới nước. Nó được chế tạo để phá hủy tàu ngầm và các mục tiêu trên mặt nước, nhưng vào tháng 9/1991, Mỹ đã chấm dứt chương trình này trong bối cảnh giảm vũ khí hạt nhân sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Đáng chú ý là hiện nay, loại bom hạt nhân duy nhất của Mỹ được thiết kế đặc biệt để phá hủy các cơ sở ngầm sâu vẫn là B61-11.

Theo trang The War Zone, ký hiệu B94 có thể là viết tắt của chương trình Hệ thống Răn đe Hạt nhân-Phóng từ Trên không (NDS-A). Đây là một hệ thống tấn công hạt nhân thế hệ mới mà Mỹ đang phát triển để phá hủy các mục tiêu kiên cố và nằm sâu dưới lòng đất.

Dự án NDS-A đã bắt đầu ít nhất từ năm 2022. Ngân sách đề xuất cho năm tài chính 2027 của Bộ Năng lượng Mỹ đã phân bổ 99,794 triệu USD cho các Chương trình Tương lai. Số tiền này nhằm mục đích đảm bảo việc khởi động NDS-A trong giai đoạn đầu tiên của chu kỳ phát triển vũ khí hạt nhân Giai đoạn 6.X.

Trước đó, một đại diện của Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ (NNSA) đã giải thích với ấn phẩm The War Zone rằng NDS-A sẽ cung cấp cho Tổng thống Mỹ thêm khả năng phá hủy các cơ sở ngầm kiên cố và nằm sâu bên trong lòng đất.

Tuy vậy cần nói thêm, các nhà chức trách Mỹ vẫn chưa xác nhận rằng ký hiệu B94 đề cập cụ thể đến chương trình NDS-A.