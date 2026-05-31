Mỹ bắn tên lửa vào tàu hàng trên vịnh Oman

Quân đội Mỹ ngày 30/5 xác nhận đã vô hiệu hóa một tàu hàng treo cờ Gambia đang trên đường tới Iran bằng cách phóng tên lửa vào khoang động cơ, trong khuôn khổ chiến dịch thực thi lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tàu hàng M/V Lian Star đang di chuyển tới một cảng của Iran tại vịnh Oman thì bị lực lượng Mỹ phát hiện. Trước khi hành động, quân đội Mỹ đã phát đi hơn 20 cảnh báo, thông báo rằng con tàu đang vi phạm lệnh phong tỏa mà Washington áp đặt đối với các cảng của Iran.

CENTCOM cho biết một máy bay quân sự Mỹ đã phóng tên lửa Hellfire vào khoang động cơ của tàu sau khi thủy thủ đoàn không chấp hành các yêu cầu dừng lại và đổi hướng.

"Tàu hiện không còn tiếp tục hành trình tới Iran", CENTCOM cho biết trên mạng xã hội X.

Đây là tàu thương mại thứ năm bị quân đội Mỹ vô hiệu hóa kể từ khi chiến dịch phong tỏa bắt đầu vào ngày 13/4. Ngoài ra, hơn 100 tàu khác đã bị buộc phải thay đổi lộ trình và không tiếp tục di chuyển tới các cảng của Iran.

Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz, nhìn từ khu vực Musandam, Oman, ngày 30/5/2026. (Ảnh: Reuters)

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu các nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột giữa hai nước không đạt kết quả.

Israel đóng cửa trường học ở biên giới

Trong một tin tức quốc tế khác tại Trung Đông, Israel đã đóng cửa trường học ở khu vực biên giới phía Bắc và chuyển hoạt động của một bệnh viện lớn xuống cơ sở ngầm được gia cố, sau khi phong trào Hezbollah gia tăng các cuộc tấn công bằng rocket và máy bay không người lái.

Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa của Israel thông báo các trường học tại các cộng đồng dân cư dọc biên giới với Lebanon sẽ đóng cửa trong hai ngày 31/5 và 1/6. Các hoạt động tập trung ngoài trời cũng bị giới hạn tối đa 50 người, trong khi các bãi biển ở miền Bắc Israel tạm thời ngừng hoạt động.

Bộ Y tế Israel đồng thời cho biết Trung tâm Y tế Galilee tại thành phố Nahariya sẽ chuyển toàn bộ hoạt động sang khu điều trị ngầm được bảo vệ. Bệnh viện này nằm cách biên giới Israel - Lebanon khoảng 10 km.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trong ngày 31/5, quân đội đã ghi nhận ít nhất 15 đợt phóng rocket và thiết bị bay từ lãnh thổ Lebanon nhằm vào miền Bắc Israel. Phần lớn các mục tiêu bị hệ thống phòng không đánh chặn, số còn lại rơi xuống các khu vực trống.

IDF cảnh báo nguy cơ các cuộc tấn công nhằm vào miền Bắc Israel sẽ gia tăng khi quân đội nước này đẩy mạnh các hoạt động quân sự ở miền Nam Lebanon.

Khói bốc lên từ khu vực miền Nam Lebanon, nhìn từ thành phố Nabatieh, ngày 30/5. (Ảnh: Reuters)

Về phía Hezbollah, lực lượng này tuyên bố đã thực hiện 24 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel trong ngày. Trong đó, 8 cuộc tấn công nhằm trực tiếp vào lãnh thổ Israel bằng rocket và máy bay không người lái mang thuốc nổ, còn 16 cuộc tấn công khác nhắm vào các vị trí quân sự của Israel tại miền Nam Lebanon.