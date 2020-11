Mỹ bán MQ-9 cho Đài Loan, chuyên gia TQ tuyên bố: Hợp làm bia đỡ đạn trong chiến tranh

Hôm 3/11, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn việc bán lô vũ khí gồm 4 máy bay không người lái MQ-9B Sea Guardian trị giá 600 triệu USD cho Đài Loan. Truyền thông Đài Loan đã rất tán dương quyết định này của chính quyền Tổng thống Donald Trump và nhận định, MQ-9 là loại vũ khí chặn đầu sắc bén, giành được vô số chiến thắng trong thực chiến.

Tuy nhiên, chuyên gia Trung Quốc đại lục lại đánh giá thấp sức mạnh của loại vũ khí tấn công này.

Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) dẫn lời chuyên gia nước này cho biết, hệ thống cảm biến MS-110 được Mỹ chấp thuận bán cho Đài Loan cách đây một thời gian cũng có thể được trang bị trên MQ-9 khi nó thực hiện nhiệm vụ trinh sát ở eo biển Đài Loan, phạm vi thăm dò của nó có thể kéo dài tới bờ biển của Trung Quốc đại lục. Trong thời bình, UAV này có thể theo dõi và giám sát các tàu của Trung Quốc trong thời gian dài ở khu vực lân cận như eo biển Đài Loan và các vùng biển xung quanh.

Nếu xung đột nổ ra, về mặt lý thuyết, nó có thể cung cấp định vị và xác định mục tiêu ngoài tầm nhìn cho tên lửa chống hạm Harpoon trên đất liền và hệ thống pháo phản lực phóng loạt Himars của Đài Loan. Tuy nhiên, loại máy bay không người lái này thiếu khả năng tự vệ và khả năng sống sót thấp trong các cuộc xung đột. Thông thường, việc tiến hành trinh sát ở phía đông eo biển Đài Loan là có thể chấp nhận được nhưng nếu xung đột xảy ra, loại máy bay sẽ không bao giờ bay có khả năng bay vào vùng không phận của Trung Quốc Đại lục. Dù nó thực hiện trinh sát ở vùng trời xa Trung Quốc đại luc, nó cũng không thể tự bảo vệ mình.

Theo ông này, quân đội Mỹ cũng hoàn toàn nhận thức được những khiếm khuyết của MQ-9 và đang đẩy mạnh phát triển thế hệ UAV lái mới, nâng cao khả năng tàng hình. Chuyên gia cho rằng, quân đội Trung Quốc (PLA) không chỉ có mạng lưới phòng không mặt đất hoàn chỉnh, chặt chẽ mà còn có lực lượng không quân hùng hậu, MQ-9 có thể dễ dàng trở thành "máy bay mục tiêu" - bia đỡ đạn - trong thời chiến.

Hoàn cầu cho rằng, trên thực tế, lý do khiến Đài Loan rất hào hứng với việc mua MQ-9 chủ yếu là do khả năng tích lũy của vùng lãnh thổ này trong lĩnh vực chế tạo vũ khí thực sự kém. Mặc dù Đài Loan đã nhận ra vị trí quan trọng của UAV trong chiến tranh tương lai nhưng tính năng của UAV cỡ lớn Teng Yun do Đài Loan phát triển trong hơn 10 năm không đạt được kết quả khả quan, cho đến nay chỉ có một chiếc đang trong "biên chế thử nghiệm".



Trong khi đó, PLA có những lợi thế rõ ràng trong lĩnh vực này. Hoàn cầu dẫn nguồn Lianhe Zaobao (Singapore) nhận định, UAV Wing Loong mới nhất của Trung Quốc "có thể mang nhiều loại đạn dược và thiết bị trinh sát, là sản phẩm đi đầu của dòng UAV quân sự toàn cầu. Đủ để cạnh tranh với MQ-9 của Mỹ, và thậm chí ưu thế hơn về tốc độ bay".