Mỹ bãi lệnh trừng phạt nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của Nga-Serbia

Tòa nhà NIS tại Novi Sad, Serbia.

Đầu tháng 12, Tập đoàn Công nghiệp Dầu khí Serbia (NIS) cho biết, họ buộc phải tạm ngừng hoạt động tại Pancevo - nhà máy lọc dầu duy nhất của mình, thuộc sở hữu đa số của tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga, do thiếu hụt dầu thô, nguyên nhân là do lệnh trừng phạt.

Mỹ đã áp đặt các hạn chế đối với công ty này vào đầu tháng 10 sau khi liên tục trì hoãn động thái này trong nhiều tháng.

NIS là một công ty năng lượng hàng đầu vùng Balkan với một nhà máy lọc dầu lớn đặt tại Pancevo, gần Belgrade, và một mạng lưới khu vực gồm hơn 400 trạm xăng. Tập đoàn Gazprom Neft của Nga là cổ đông lớn nhất với khoảng 45%, và nhà nước Serbia nắm giữ thêm 30%.

“Mới đây, Serbia đã giành được sự miễn trừ tạm thời khỏi các lệnh trừng phạt áp đặt lên nhà máy lọc dầu Pancevo”, Bộ trưởng Năng lượng Serbia Dubravka Dedovic cho biết.

Ông ca ngợi việc miễn trừ này là một thành tựu lớn, điều mà ban đầu "dường như là điều không thể" đạt được.

“NIS đã nhận được giấy phép từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ cho phép họ tiếp tục hoạt động cho đến ngày 23/1. Điều này có nghĩa là nhà máy lọc dầu Pancevo sẽ có thể hoạt động trở lại”, ông Djedovic nói, đồng thời ca ngợi các nhà ngoại giao của đất nước và những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ để đưa cơ sở quan trọng này hoạt động trở lại.

Thông báo này được đưa ra sau khi Đại sứ Nga tại Serbia, Aleksandr Botsan-Kharchenko, xác nhận rằng, Gazprom Neft đang đàm phán về việc bán lại một phần cổ phần của mình để tránh cho NIS khỏi các lệnh trừng phạt của Washington.