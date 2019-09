Mỹ, ASEAN bắt đầu tập trận hải quân tại Biển Đông

Tám tàu chiến, bốn máy bay và hơn một nghìn nhân sự từ Mỹ và tất cả 10 quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã tham gia vào Bài tập hàng hải ASEAN-U.S đầu tiên (AUMX). Cuộc tập trận kéo dài năm ngày và bắt đầu tại căn cứ hải quân Sattahip ở Thái Lan và kết thúc ở Singapore.

Tại lễ khai mạc tại căn cứ hải quân Sattahip ở tỉnh Chon của Thái Lan, Phó đô đốc Chareonpol Koomrasi, Hạm đội Hải quân Hoàng gia Thái Lan, cho biết cuộc tập trận này nhằm tăng cường khả năng của các lực lượng hải quân ASEAN trong việc đối phó với các mối đe dọa hàng hải và thiên tai. Ông nhắc đến ma túy, buôn bán vũ khí bất hợp pháp và buôn bán người là ví dụ về các mối đe dọa như vậy.



Phó Đô đốc Phil Sawyer, phó chỉ huy của Quân đội Mỹ tại Hạm đội 7 tỉnh Kanagawa, lưu ý rằng các nhóm lực lượng đã cùng nhau hoạt động trong các cuộc tập trận suốt cả năm, nhưng ca ngợi các cuộc tập trận mới như địa điểm đa phương để làm việc về các ưu tiên an ninh hàng hải chung trong khu vực.

Chuẩn đô đốc Joey Tynch, giám sát hợp tác an ninh hải quân của Mỹ ở Đông Nam Á nói: "AUMX giúp xây dựng an ninh hàng hải vững chắc hơn dựa trên sức mạnh của ASEAN, sức mạnh của sự gắn kết các lực lượng hải quân với hải quân của chúng ta và sức mạnh của niềm tin chung đối với một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở".