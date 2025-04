Mỹ áp thuế đối ứng 36%, Thái Lan kêu gọi bảo vệ một loại nông sản vì lo mất thị phần vào tay Việt Nam

Theo Bangkok Post, ngành xuất khẩu gạo của Thái Lan được khuyến cáo chuẩn bị ứng phó với những tác động lớn do mức thuế 36% vừa được Mỹ công bố mới đây, trong khi Chính phủ đang lên kế hoạch đàm phán để giảm mức thuế quan.

Ông Chadchawan Phaethayathai, một nghị sĩ tỉnh Roi Et của Đảng đối lập Thai Sang Thai đã đưa ra dự đoán tác động to lớn từ mức thuế này. Ông cho biết gạo Hom Mali, loại gạo rất phổ biến ở Mỹ, sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Ông mô tả tình hình này là cuộc khủng hoảng lớn của nông dân Thái Lan - những người chiếm phần lớn dân số Thái Lan. Ông cũng cho biết do thị trường xuất khẩu chính của gạo Hom Mali là Mỹ nên ước tính thiệt hại hiện nay ít nhất là 8 tỷ USD (tương đương 274 tỷ baht).

Mức thuế quan cao có nghĩa là giá gạo Hom Mali từ Thái Lan bán tại Mỹ sẽ tăng vọt từ 900 - 1.000 USD/ tấn lên khoảng 1.400 USD/tấn, điều này có thể khiến loại gạo này kém hấp dẫn hơn đối với những người mua nhạy cảm về giá, đặc biệt là khi so sánh với gạo từ các nước xuất khẩu khác có giá thấp hơn.

"Tôi kêu gọi Chính phủ khẩn trương thảo luận vấn đề này để tìm ra giải pháp cho vấn đề này", ông nói. Ông đề xuất Chính phủ đàm phán để nới lỏng thuế quan tương hỗ hoặc các lợi ích bổ sung cho các sản phẩm từ Thái Lan trong Hệ thống ưu đãi chung (GSP).

Ông cũng khuyến nghị Chính phủ đẩy nhanh việc mở rộng thị trường xuất khẩu gạo sang châu Âu, Trung Đông và Trung Quốc, cùng nhiều nơi khác, đồng thời tăng thêm giá trị cho gạo Thái Lan thông qua việc hỗ trợ xuất khẩu nhiều hơn gạo hữu cơ của Thái Lan.

Quan trọng hơn, ông cho biết, từ nay trở đi, Chính phủ sẽ phải tập trung vào việc giảm chi phí sản xuất gạo Thái Lan để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường toàn cầu. Cần bắt đầu ngay bây giờ vì mùa trồng lúa mới sẽ bắt đầu vào tháng tới. Nếu không, giá gạo sẽ giảm mạnh trong vụ thu hoạch, ông nói.

Chukiat Opaswong, Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan, cho biết với mức thuế suất 36% áp dụng cho các sản phẩm của Thái Lan, quốc gia này có nguy cơ mất thị phần tại thị trường Mỹ vào tay Việt Nam, nơi có giá gạo thơm rẻ hơn nhiều so với gạo Hom Mali của Thái Lan.

Ông cho biết năm ngoái, Thái Lan ghi nhận xuất khẩu gạo sang Mỹ hơn 850.000 tấn, trong hai tháng đầu năm nay, hơn 100.000 tấn gạo Hom Mali của Thái Lan đã được xuất khẩu sang Mỹ sau thông tin về kế hoạch áp dụng thuế quan trả đũa sắp xảy ra.

Phó giáo sư Kiatanantha Lounkaew, giảng viên kinh tế tại Đại học Thammasat, cho biết Mỹ luôn phát tín hiệu rằng họ sẵn sàng đàm phán, trong khi Thái Lan cần hành động nhanh chóng và hiệu quả.

Để đáp ứng kỳ vọng của tổng thống Mỹ, Thái Lan cần khẩn trương xây dựng một kế hoạch hành động rõ ràng để có thể đưa lên bàn đàm phán với Mỹ. Ông cũng cảnh báo rằng chính phủ nên chuẩn bị để giải quyết tình hình thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi các sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc có thể tràn ngập thị trường Thái Lan do Trung Quốc cũng phải đối mặt với mức thuế quan cao của Mỹ.